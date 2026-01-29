鄭麗文喊「美國是恩人」自家人不挺 張亞中怒轟奴僕心態應道歉

鄭麗文（中）在國民黨中常會上喊出「美國是恩人，大陸是親人」。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文近日針對兩岸與美台關係拋出「美國是恩人、大陸是親人」論述，原意欲平衡美中台三方關係，卻意外點燃黨內火藥庫。孫文學校校長張亞中今（29日）發表長文嚴厲抨擊，質疑「恩人可以隨便認嗎？」痛批此說法如同「佃農向地主叩首」的奴僕心態，不僅扭曲歷史，更讓國民黨失去監督軍購預算的正當性，要求鄭麗文即刻收回言論並道歉。

對於黨主席將美國稱為「恩人」，張亞中不屑表示，將國際政治的利益計算包裝成「感恩敘事」，是對台灣極不負責任的誤導，他列舉歷史事實指出，美國多次在關鍵時刻犧牲台灣，從發布《對華白皮書》宣告不再負責、到表態不協防金馬，甚至是斷交前數小時才通知的背信行為，皆顯示美國始終以自身利益為最高原則。張亞中質疑：「一個把台灣視為提款機與戰略耗材的國家，何來恩人之說？」

針對近期爭議不斷的1.25兆元國防特別預算，張亞中直言，如果國民黨定調美國是「恩人」，那還有什麼立場去質疑美國要求的軍購內容是否合理？他批評，美國現在要求台灣產業鏈外移、又要求高額軍購，若國民黨主席採取這種諂媚立場，無異於放棄政黨監督的天職，嚴重傷害台灣人民的尊嚴。

鄭麗文先前在中常會強調，兩岸是「骨肉相殘」以外的親人關係，希望能藉此帶來美中和解。然而，此番言論不僅遭民進黨立委諷刺「親人會用飛彈對著你嗎」，黨內深藍勢力顯然也不買單。張亞中憤怒表示，這種說法像極了佃農跪地感恩壓迫他的主子，對此表達最嚴正的抗議與譴責。





