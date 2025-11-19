鄭麗文喊「藍白合不容破壞」！綠營「甩靈魂拷問」點名黃國昌了

政治中心／綜合報導





民眾黨與國民黨於今（19日）下午舉行「以行動顧台灣」主題高峰會談，這也是兩黨新主席黃國昌與鄭麗文首次正式會談，黃國昌強調藍白攜手合作回應台灣民意，更拋出未來藍白兩黨智庫對接，鄭麗文則提到目前已經去找前內政部長李鴻源組成相關團隊，希望能結合人才協助年輕世代，面對民眾黨、國民黨舉行高峰會談，民進黨則公開點名黃國昌，希望他回應「這問題」。





黃國昌、鄭麗文於今（19日）首次會談，黃國昌積極拋出未來藍白兩黨智庫對接想法。（圖／民視新聞資料照）

民進黨面對民眾黨與國民黨舉行「以行動顧台灣」主題高峰會談，黃國昌作為主席會晤鄭麗文，讓民進黨點出目前國民黨「親中無下限」，希望黃國昌回應未來如果想要「藍白合」，要如何面對國民黨親中論述，提出2位國民黨巨頭的過去言論，第一點為國民黨主席鄭麗文說過，「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」等發言，當選國民黨主席後，鄭麗文更馬上以國民黨黨主席的身分，出席統派團體祭悼共諜的活動。

國民黨副主席蕭旭岑擔任國民黨副主席後，受訪提及「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。（圖／民視新聞資料照）

第二點則是國民黨副主席蕭旭岑作為「馬英九的代理人」，曾為馬英九規畫了一趟又一趟訪中行程，蕭旭岑擔任國民黨副主席後，還接受專訪並直接說國民黨新主席（鄭麗文）的兩岸路線，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」，讓民進黨想問：「意思是，我們跟對岸要當同一國？台灣要變成第二個香港嗎？」。

面對藍白公開互動升溫，民進黨也要求黃國昌不能迴避，應說明民眾黨是否接受國民黨的親中主張。（圖／民視新聞資料照）



除此之外，民進黨更細數其它國民黨高層「荒謬言論」：國民黨副主席 張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」，面對國民黨成員公開言論，民進黨批評是「毫無下限親中、舔共的行徑，以及種種自我矮化、忽視主權、心懷統一的發言」，讓民進黨團點名黃國昌：「民眾黨要照單全收嗎？黃國昌主席，Yes or No，請回答！」。









