鄭麗文喊「變日本有事 台灣有事」！汪潔民曝跟小粉紅「這1言論」一樣！

日本國會眾議院昨日舉行改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，豪取316席破2/3修憲門檻。國民黨主席鄭麗文今卻說，之前高市早苗說，「台灣有事、日本有事」，現在有點倒過來，變成「日本有事、台灣有事」，日本如果萬一有事，那大家都有事。政治評論員汪潔民在《頭家來開講》節目中表示，「鄭麗文言論仿小粉紅」！

汪潔民透露，小粉紅論調就是很開心高市早苗贏了，因為這樣中國就有這個能力去修理日本，可以展現中國的武力了，鄭麗文的「日本有事、台灣有事」說法就是呼應小粉紅，這樣一講馬上讓習近平龍心大悅。

高市早苗的「台灣有事論」激出日本反中情緒，在改選中獲得勝利，而國民黨主席鄭麗文若持續走親中路線，對於年底選舉是福是禍，恐怕有得看。

