鄭麗文嗆副教授「太沒大腦」惹議！陳揮文嘆：很難看

國民黨主席鄭麗文22日於東吳大學政治系演講，最後開放台下學生提問，犀利的提出死人連署問到阻擋軍購等相關問題，她也和東吳大學政治系副教授陳方隅直球對決，沒想到卻嗆對方「這也太沒有大腦了吧」引發熱議，對此，政治評論員陳揮文就直言「很難看」，並認為鄭麗文身為黨主席不應該有情緒性發言。

陳揮文認為鄭麗文演講「站沒站相、坐沒坐相」，回答學生問題回到名嘴的角色。（圖／民視新聞）陳揮文昨天（23日）在直播評論鄭麗文在東吳大學演講表現，他認為鄭麗文演講「站沒站相、坐沒坐相」，可能是她身高比較高，現場的桌椅不適合，但她全場一下靠在台上，一下在椅子上扭來扭去，這樣的畫面「實在是很難看，肢體語言部分需要加強」，認為鄭麗文已經是國民黨的主席，一舉一動大家都看在眼裡，陳揮文認為鄭麗文在演講台上回答問題的表現，回到了原來名嘴的角色「身為一個政黨的主席，對於教授或是學生的提問，應該要謙虛、海納百川，接受大家的批評與指教」，就算對方有特定的政黨傾向，也不應該有情緒性的發言，陳揮文提醒鄭麗文「妳已經是黨主席，不是名嘴了」。

鄭麗文演講嗆副教授「太沒大腦」惹議！陳揮文嘆「很難看」：黨主席應該謙虛

陳揮文認為鄭麗文經常在許多議題上，都是問A答B或是實問虛答，試圖跳過問題。（圖／民視新聞）

陳揮文認為鄭麗文經常在許多議題上，都是問A答B或是實問虛答，試圖跳過問題，他也質疑如果總統賴清德真如藍白所說是獨裁者，行政院所提名的中選會委員名單中，為何會有國民黨、民眾黨推薦的人選。東吳大學政治系副教授陳方隅事後也在臉書發文，希望鄭麗文不要總是問A答B，把在座各位當笨蛋，也許他的提問可能讓國民黨代表、主席都很不開心，但這些都是現場聽眾的提問，並希望鄭麗文理解大學生們是一群不受控、不喜權威、且非常有主見的群體，在這樣的場合反嗆學生不夠格、稱老師無腦只看「三民自」，這些舉動反而會傷害國民黨自身。

原文出處：鄭麗文演講嗆副教授「太沒大腦」惹議！陳揮文嘆「很難看」：黨主席應該謙虛

