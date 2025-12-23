鄭麗文嗆副教授「沒腦」 郭國文批敗票主席

▲鄭麗文昨日嗆東吳政治系副教授陳方隅「沒大腦」，郭國文稱鄭過去接受專訪稱「蒲亭民選」採訪者也沒批評無腦。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文昨日赴東吳大學開講，未料過程中面對政治系副教授陳方隅提問，竟開嗆「沒有大腦」、「看得出是三民自忠實讀者」引發熱議，對此立委郭國文今（23）日表示，過去鄭麗文接受專訪稱「蒲亭不是獨裁者」，採訪者也沒有批評沒腦，反觀卻把台灣人一票票選出來的總統賴清德講成獨裁者，「就看這敗票主席仗著自己有中共支持，還可以講出多少失禮的話！」

鄭麗文昨日於東吳大學開講，面對學生辛辣提問「不需要這樣挑釁地問」，而對於政治系副教授陳方隅問題則直接嗆聲「沒有大腦」、「看得出是三民自忠實讀者」引發熱議。

郭國文提醒，過去鄭麗文接受媒體專訪稱「蒲亭不是獨裁者」，有別於所有國際主觀認知，當時記者也僅提出質疑，並沒有直接把鄭麗文貼上「沒有大腦」的樣子。

郭國文表示，更好笑的是，鄭麗文後續解釋說蒲亭是民主選舉一票一票選出來，外界都驚呼怎麼會有人把蒲亭講成獨裁者，而鄭卻把台灣人一票一票選出的總統賴清德講成獨裁者。

最後郭國文說，在鄭麗文帶領下，國民黨民調不斷下滑，「就看這敗票主席仗著自己有中共支持，還可以講出多少失禮的話！」

