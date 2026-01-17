鄭麗文嗆台美關稅談判「國難當頭」 吳思瑤轟：見不得台灣好？

〔記者陳政宇／台北報導〕台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加；國民黨主席鄭麗文則表達「非常痛心」，指出台灣的根基與國力已被搬空，國難當頭，民進黨卻還在慶祝。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤反批，談判大成功，鄭麗文罵「國難當頭」，「見不得台灣好？恭喜自己國家有這麼難嗎？」

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，於美東時間15日與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)率領的美方談判團隊進行總結會議，已達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」、「深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

吳思瑤在社群平台撰文指出，還記得第一時間藍白怎麼唱衰台灣的嗎？如果聽藍白的，才是真正的「國難」：停止一切對美投資，開放中國市場救台灣，罷免川普、對美報復，趙少康更說台美關稅32%絕對不會少。

吳思瑤表示，台灣大賺美國錢，是美國第六大貿易逆差國，九成獲利來自於半導體製品，而川普要逆轉貿易逆差貫徹「美國優先」，台灣關稅談判先天條件就處於劣勢。

關於談判成果，吳思瑤列舉，台灣不只過關，還過得漂亮，更取得三個第一、三個唯一。對等關稅15%且不疊加，與日韓歐盟等國家齊平，並列第一；第一個獲得半導體等最優惠待遇國家，也是目前的唯一；全球唯一以「供應鏈合作」為目標的自主投資，「台灣模式」奏效，這個創新模式是世界第一，更是唯一。

「台美強強聯手，一起發大財賺大錢！」吳思瑤說，魚幫水，水幫魚。台美高科技領域進行雙向、互惠、擴大投資，確立台美合作的半導體供應鏈夥伴關係。這更代表總統賴清德具遠見、超前部署的「全球半導體民主供應鏈」，就是正確的方向，五大信賴產業就是台灣「新護國群山」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》台美關稅「藍白紅」都跳腳！中國「又崩潰」網無情酸爆

吳思瑤：台美關稅談判獲3第一、3唯一 強強聯手成最好戰略夥伴

台美對等關稅敲定15％不疊加 賴清德揭4大目標全達成籲朝野支持

真的比南韓好！台灣成全球首國享232關稅優惠 韓媒嚇瘋了

