鄭麗文嗆台美關稅15%「可憐」 民進黨反擊：唱衰台灣 心中只有鄭習會？

《紐約時報》報導揭露，台美關稅談判已接近尾聲，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，不過國民黨主席鄭麗文今（1/13）天批評，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，真的很可憐，台灣政府沒有向國會、國民報告，完全就是任人宰割、處置的狀態。對此，民進黨發言人韓瑩反擊，表示鄭麗文急著唱衰台灣，是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

對於鄭麗文批評，台美關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，真的很可憐，韓瑩回應，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣佈才定案，遺憾鄭麗文卻又急著唱衰台灣。希望鄭麗文能夠謹記自己不到半個月前所說的放下對立，團結為台灣努力。

韓瑩表示，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。而當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，是藍白反悔拒絕，不願團結為台灣。

韓瑩表示，希望鄭麗文能夠謹記自己年初所說過的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。

