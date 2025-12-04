鄭麗文嗆增國防預算「玩火」 國民黨認「遭美國關切」：支持合理增加

記者詹宜庭／台北報導

針對軍購案，牛煦庭坦言國民黨遭美方「關切」。（資料圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文主持中常會時重批總統賴清德提出未來8年內投入1兆2500億元經費，傳出美方施壓國民黨支持提高國防預算，國民黨發言人牛煦庭今（4日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時坦言，自己不會說是施壓，但會說「關切」，美國智庫、AIT都會談，但國民黨從來就不迴避這個問題，「我們支持國防預算合理增加」。

對於主持人問「國民黨在軍費上有受到美國施壓嗎？」牛煦庭指出，自己不會說是施壓，但會說「關切」，美國智庫、AIT都會談，但國民黨從來就不迴避這個問題，「我們支持國防預算合理增加」。牛煦庭表示，國民黨不反對國防預算增加，但要合理增加，買這麼多武器，應該精兵。美國自己有25%國防預算提供軍人福利待遇，賴政府為何不做？從頭到尾利用國防搞政治，若有心強化國防，就應該給軍人加薪，而明年度中央政府總預算案都卡關，就是因為軍人待遇。

至於國民黨主席鄭麗文兩岸路線問題，主持人問及黨內溝通情況如何？牛煦庭說明，黨內已經安心，過去黨魁選舉期間黨內一度擔心國民黨路線會做調整，可能背離中道，但自從鄭麗文當選後，在兩岸、外交路線上持續走平和中道，鄭麗文大量接受外媒專訪，並與各國駐台單位溝通，國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑也持續與對岸溝通，這些努力黨內全都看在眼裡，全黨都「已經鬆一口氣」。另對黨鄭麗文何時赴中訪問？牛煦庭說，黨內兩岸議題都尊重蕭旭岑與張榮恭的處理步驟，他沒有過問，無論鄭麗文何時訪問中國或要談什麼話題，他相信都不會背離中道路線。

