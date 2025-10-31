鄭麗文嗆外媒！呂家愷提「馬英九1往事」直喊我也不懂！
論壇中心/綜合報導
新任國民黨主席鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，訪談中鄭語出驚人，指稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，讓記者傻眼直呼，「這個是開啟了一個新的國際理論」。對此，國民黨新北市議員呂家愷直言，自己也不清楚為什麼要在這個時間點去上「這種較於犀利的訪談」。
呂家愷在《台灣向前行》節目中主動提及，去年總統大選前夕，前總統馬英九跟德國之聲的訪談，提出「相信習近平」的論述，導致國民黨的民調掉了好幾％，讓在座來賓聽聞後哄堂大笑，主持人張孟琦也忍不住笑虧，「你沒講，我還沒想起來那一段」！
呂家愷認為鄭麗文在專訪的論述均屬「客觀的事實」，而面對新任主席即將上任，自己也迫不及待想聽到未來國民黨上的兩岸路線，是否有新的變化？對此，財經專家徐嶔煌不禁吐槽，鄭麗文現在定調普丁是「民主選出來的就不是獨裁者」，那為什麼之前國民黨一直講「賴清德是獨裁者」呢？呂家愷當場尷尬回應「所以我說她說的是客觀事實」
話鋒一轉，呂家愷提到鄭麗文要講清楚，未來的國防預算要多少？路線跟朱立倫「2D」、侯友宜「3D路線」有何不同。 當場讓主持人張孟琦補刀「你很厲害，這樣也可以回去稱讚侯友宜」，現場來賓也大笑。呂家愷接著補充「鄭麗文不認同5%GDP國防預算」11/1就會提出新論述，不過他對新主席的論述很有信心。
原文出處：向前行(影)／鄭麗文嗆外媒「普丁不是獨裁者」 呂家愷喊「不懂」：怎會這時去受訪？
更多民視新聞報導
藍委推觀光稱「兵待久了恐變同性戀」！于北辰：歧視！污辱國軍！
台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 吳崢：成國際笑話、破壞台灣國際形象
其他人也在看
季麟連講述聯合國由來 孫立人劉放吾在緬甸戰役搶救七千英美加澳盟軍
【互傳媒／記者 魏冠中／花蓮台東追蹤 報導】1945年日本宣布無條件投降，第二次世界大戰終於結束，同年十月不僅互傳媒 ・ 5 小時前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蒲亭不獨裁？他揭1事嗆：嘴秋官員會被修理
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文專訪，鄭麗文語出驚人表示：「蒲亭並不是獨裁者」，讓德國之聲記者直呼：「開啟了一個新的國際理論」，引發綠...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前
甫和習近平會晤 高市早苗貼出與台灣APEC代表林信義合照
日本首相高市早苗今（31）日下午於韓國慶州亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與中華人民共和國國家領導人習近平舉行首度會晤後，今日晚間在社群媒體發文，主動貼出與我國經濟領袖代表林信義寒暄的合影，並稱林信義為「台灣的總統府資政」，我外交部、駐日代表處也隨即轉發。高市早苗今日下午首次與習近平會晤，據中國官媒中央電視台新聞聯播報導，習近平提到，目前中日關係機遇和......風傳媒 ・ 5 小時前
立陶宛前外長肯定「台灣防衛顯著進步」 林佳龍：台歐安全密不可分
美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）近日籌組訪團來台，成員涵括立陶宛前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）及美國、韓國等國卸任外交國防高層與印太區域安全專家，訪台期間晉見副總統蕭美琴，並拜會外交部長林佳龍等我政府官員。林佳龍今（31）日透露，雙方一致認為，中國威權主義的擴張不僅是區域問題，更涉及全球安全，民主......風傳媒 ・ 5 小時前
鄭麗文稱「蒲亭非獨裁者」！蒲亭從政史回顧
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，她在接受《德國之聲》專訪時，脫口說俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）不是獨裁者，是「透過民主選舉產生的領袖」，一語引發爭議。蒲亭究竟是...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
助花蓮光復，經費上限300億！立院「無異議」三讀重建特別條例：不限一門牌一戶靈活救助
為快速推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區復原重建工作，立法院周五（10/31）三讀《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，規定經費上限新台幣300億元，重建期限至116年3月31日止，為花蓮光復鄉等受災區域的農業、水利、交通與家園復原提供法源依據與財政支援。 此外，這次也三讀附帶決議，強調重建過程須依《原住民族基本法》辦理，確保原民部落權益與文化保存，避免強制遷移爭議。今周刊 ・ 37 分鐘前
收回挺林岱樺的表態！卓冠廷道歉了：徐國勇第一時間就有指正
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導身兼民進黨發言人的正國會成員卓冠廷，日前透過臉書力挺同派系立委林岱樺，引起廣大網友反彈，傳出黨中央特別勸戒他，黨公...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
演藝圈爆閃兵又婚變！小鐘「突曬淡定熱舞片」網笑翻：永遠沒進狀況
近期演藝圈掀起「閃兵風暴」，多名男星相繼捲入兵役爭議，從陳零九、陳大天、威廉、王大陸，到21日又陸續被爆出的修杰楷、陳柏霖、Energy成員坤達與書偉，幾乎形成一支「閃兵男團」，讓話題延燒整個網路。而29日范姜彥豐又出面爆料，稱妻子粿粿在婚內期間出軌王子邱勝翊，整個演藝圈災難連連，沒想到在這種慌亂狀態，男星小鐘卻在Threads發出自己熱舞影片，逗笑大批網友。邱妍方三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
民進黨資深議員離世！全家人抱在一起哭 女兒曝「臨終遺言」
民進黨資深議員林琨山，曾任2屆嘉義縣議員、2屆水上鄉長，後來由女兒林緗亭接手，為現任水上鄉長。近日林緗亭證實父親林琨山逝世消息，全家人抱在一起哭的東倒西歪，「陪伴媽媽和弟弟跟隨佛祖左右，前往西方極樂世界修行」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
罰不怕？全台最大黃牛夫妻重操舊業 搶賣GD演唱會門票遭拘提
GD權志龍（G-Dragon）今年7月在台北小巨蛋開唱3天門票完售，警方破獲黃牛攻破實名制案，GD 11月1日、2日將重返...聯合新聞網 ・ 11 小時前
大陸防長董軍稱統一是歷史大勢 外交部嚴正駁斥：主權獨立互不隸屬
中國國防部部長董軍今（31）日在馬來西亞的東協峰會上，向美國戰爭部長赫格塞斯強調，台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢；美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對「台獨」。對此，我外交部嚴正重申，主權獨立互不隸屬，台灣的未來由全體台灣人民共同決定。中時新聞網 ・ 6 小時前
盤後籌碼／大盤紅翻黑跌54點！外資狂倒284億 這檔大牛竟被買到漲停
台股週四（31）日受美股全面下挫影響，盤面氣氛偏空。加權指數終場收在28,233點，下跌54點或0.19%，成交金額達5,581億元。三大法人合計賣超240億元，其中外資單日就大舉賣超284億元，投信與自營商分別小賣31億元與買超74億元，顯示市場短線資金仍以避險為主。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
MLB世界大賽》G6道奇背水一戰寄望山本由伸 藍鳥拚封王交給Kevin Gausman
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸。Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
川普有沒有賣台？他揭「關鍵指標」超驚人
[NOWnews今日新聞]全球矚目的美中領導人會晤「川習會」於30日上午在韓國釜山登場，美國總統與中國國家主席習近平進行簡短會談，全程沒有談到台灣議題。對此，媒體人「文翔政論」今（31）日表示，不談台...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前
不是多動腦！醫揭「睡覺」防失智、助大腦排毒：1睡姿最讚
記性變差不一定是老化，可能是大腦堆積太多「廢物」。基因醫師張家銘提到，大腦有一套專屬的「膠淋巴系統」，在人體進入深層睡眠、進行有氧運動時啟動，負責清除大腦代謝產生的廢物，包括與阿茲海默症相關的β類澱粉蛋白與Tau蛋白，另外，研究更發現，側臥睡姿比仰睡、趴睡更有助於腦液流動。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
花蓮救災便當匡列9千多萬！ 議員驚呼「吃掉近億元」：請徐榛蔚說明白
即時中心／温芸萱、李美妍報導花蓮光復災後，縣府匡列9千萬多救災便當預算，引發民進黨花蓮縣議員胡仁順質疑「吃掉近億元」。胡指出，若每個便當100元，等同採購逾91萬份，平均每日3萬2千個，遠高於縣府公布量。他也質疑慰問金動支金額與實際發放不符，每戶僅領5萬，卻編列超過2億8千萬災準金。對此，縣府則稱為開口契約、實際支出約4,092萬，並警告勿造謠。胡仁也回應資料出自縣府，要求縣長徐榛蔚在議會說明清楚。花蓮光復鄉馬太鞍溪洪災重創地方，救災經費使用卻引發爭議。針對花蓮縣府匡列高達9,166萬多元的救災便當預算，胡仁順昨日在臉書發文痛批，驚訝縣府竟「吃了近億元便當」，質疑救災經費分配是否失衡。他指出，根據縣府提供的「114年度災害準備金動支案件彙整表」顯示，截至10月20日，救災便當相關支出達9,166萬7040元。若以每個便當100元計算，相當於購買約91萬6千個便當，每日平均超過3萬2千個，遠高於縣府公布的平日8千個、連假2萬5千個的供餐量，且在慈濟與義煮團協助下，數據顯得格外離譜。花蓮縣政府提供的「114年度災害準備金動支案件彙整表」。（圖／翻攝自胡仁順臉書）胡仁順表示，這筆開支以「災準金」名義動用，實在應接受嚴格檢驗。他也質疑慰問金發放不透明，縣府表示每戶僅發放5萬元（含縣府1萬元、捐款專戶4萬元），但災準金中卻動支2億8千萬元在「受災民眾慰助金」項目，以3,325戶計算，每戶平均達8萬4千多元；加上捐款專戶2億1,857萬元，每戶又相當於6萬5千多元，「錢呢？誰有拿到這麼多？」對此，花蓮縣政府澄清指出，救災便當採「開口契約」方式，並非實際花費，截至10月30日止，實際執行金額約4,092萬元，絕無「便當花費近億元」情事。縣府強調，整體救災期間累計服務人次估達40萬人次，各單位全力支援餐食供應，並批評外界刻意散播不實資訊，將依《災防法》及《社維法》究辦。胡仁順則反駁，縣府提供給議員的資料標示為「截至10月20日」的動支彙整表，表中數字明確寫著9166萬7040元，「任誰看都會這樣解讀」。若真如縣府所稱只是匡列預算，文件就應清楚標註使用狀況。他並批評縣府「做事不精準、無法提供即時正確數據」，更喊話「不用去告誰，要告來告我」。同時，胡仁順也表示，明天議會一讀會後，將請縣長徐榛蔚進行「馬太鞍溪洪災專案報告」，下午還有縣長施政報告，他會在會中把相關明細問清楚，要求縣府說明清楚每一筆經費的去向。今日上午，花蓮縣議會第20屆第六次定期會正式開議，胡仁順一早抵達簽到。（圖／民視新聞翻攝）今日上午，花蓮縣議會第20屆第六次定期會正式開議。胡仁順一早抵達簽到，他受訪時提到，此次光復洪災的每筆救災經費都應「用放大鏡檢視」，尤其災害準備金中的便當支出與慰問金分配，縣府應主動到議會報告清楚。他強調，目前災戶實際領到的仍是5萬元慰問金，但以中央與縣府匡列數據推算，每戶至少可領到10萬元以上，金額落差巨大，「花蓮縣政府必須給災民一個交代」。原文出處：快新聞／花蓮救災便當匡列9千多萬！ 議員驚呼「吃掉近億元」：請徐榛蔚說明白 更多民視新聞報導花蓮縣府花近1億買救災便當？ 季連成：實際要問這2單位趁火打劫？傅崐萁為花蓮爭300億重建 律師轟：公帑綁樁前科累累婦人受困垃圾車底！清運途中出意外 桃園環管處派員陪同醫院民視影音 ・ 18 小時前
姚元浩飛行傘「慘摔滑行3公尺」嚇壞 畫面全流出
姚元浩飛行傘「慘摔滑行3公尺」嚇壞 畫面全流出EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
高鐵「宜蘭站」通車時間曝！北宜生活圈20分鐘成形 未來假日估湧6萬人
歷經多年評估與爭議，交通部鐵道局宣布「高鐵延伸宜蘭案」已於今年8月20日正式通過環境影響評估，並啟動綜合規劃報院程序，預計最快2036年完工通車。屆時從台北南港站前往宜蘭僅需約20分鐘，象徵台灣高速鐵路版圖正式跨越雪山山脈，進入東部地區，也意味著北台灣交通與經濟圈將出現新一輪重組。一條60公里的高鐵線，為什麼被視為「東部經濟動脈」？據鐵道局規劃，高鐵延伸宜蘭......風傳媒 ・ 7 小時前