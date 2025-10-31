鄭麗文嗆外媒！呂家愷提「馬英九1往事」直喊我也不懂！

論壇中心/綜合報導

新任國民黨主席鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，訪談中鄭語出驚人，指稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，讓記者傻眼直呼，「這個是開啟了一個新的國際理論」。對此，國民黨新北市議員呂家愷直言，自己也不清楚為什麼要在這個時間點去上「這種較於犀利的訪談」。

呂家愷在《台灣向前行》節目中主動提及，去年總統大選前夕，前總統馬英九跟德國之聲的訪談，提出「相信習近平」的論述，導致國民黨的民調掉了好幾％，讓在座來賓聽聞後哄堂大笑，主持人張孟琦也忍不住笑虧，「你沒講，我還沒想起來那一段」！

呂家愷認為鄭麗文在專訪的論述均屬「客觀的事實」，而面對新任主席即將上任，自己也迫不及待想聽到未來國民黨上的兩岸路線，是否有新的變化？對此，財經專家徐嶔煌不禁吐槽，鄭麗文現在定調普丁是「民主選出來的就不是獨裁者」，那為什麼之前國民黨一直講「賴清德是獨裁者」呢？呂家愷當場尷尬回應「所以我說她說的是客觀事實」

話鋒一轉，呂家愷提到鄭麗文要講清楚，未來的國防預算要多少？路線跟朱立倫「2D」、侯友宜「3D路線」有何不同。 當場讓主持人張孟琦補刀「你很厲害，這樣也可以回去稱讚侯友宜」，現場來賓也大笑。呂家愷接著補充「鄭麗文不認同5%GDP國防預算」11/1就會提出新論述，不過他對新主席的論述很有信心。





