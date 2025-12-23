鄭麗文嗆提問「沒腦」 綠酸聽演講不用帶腦

▲國民黨主席鄭麗文昨日於校園開講嗆聲副教授「沒有大腦」、「看得出是三民自忠實讀者」引發熱議。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文昨日赴東吳大學開講，未料過程中面對政治系副教授陳方隅提問，竟開嗆「沒有大腦」、「看得出是三民自忠實讀者」引發熱議，對此綠委范雲今（23）日表示，這種回應方式讓大家感覺，未來去聽鄭麗文演講不需要帶腦袋去，鍾佳濱則在旁補充，「或者不小心帶腦袋去要開飛航模式」。

鄭麗文昨日於東吳大學開講，面對學生辛辣提問「不需要這樣挑釁地問」，而對於政治系副教授陳方隅問題則直接嗆聲「沒有大腦」、「看得出是三民自忠實讀者」引發熱議。

對此范雲表示，鄭麗文作為國民黨的主席，用這種回應的方式，讓大家感覺未來去聽鄭麗文演講，不管是老師或學生都不需要到帶腦袋去，鍾佳濱則在旁補充，「或者不小心帶腦袋去要開飛航模式」。

