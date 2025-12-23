鄭麗文嗆教授「沒腦」！他嗆：躲黨中央就好

▲國民黨主席鄭麗文演講時，對於東吳大學政治系副教授陳方隅的提問，竟脫口而出「一定是三民自的忠實讀者」、「無腦」。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文22日赴至東吳大學政治系學生會演講時，在開放現場問答橋段，面對東吳大學政治系副教授陳方隅的提問，竟脫口而出「一定是三民自的忠實讀者」、「無腦」等語，引發熱議。對此，身為東吳大學校友的綠委賴瑞隆開轟，這是非常失禮、失格而嚴重的行為，若只想聽好聽的話，「躲在國民黨黨中央就好」。

針對鄭麗文的發言，賴瑞隆今日回應表示，東吳大學一向是自由學風的學校，培養出各黨派優秀的政治人物與各界精英，若選擇走出黨中央進入校園，就應尊重多元的學風，接受不同提問，而不是問東答西、問A答B，甚至批評貶抑副教授「沒有大腦」。

賴瑞隆痛批，鄭麗文行為非常失格且失禮，不能因不喜歡該提問內容就加以批評與攻擊；賴呼籲，鄭麗文應向校方、副教授陳方隅道歉，他也直言：「如果只想聽好聽的話、想聽的話，那就躲在國民黨中央就好，不用出來」。

