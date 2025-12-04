鄭麗文嗆玩火被美國「關切」 國民黨認了：支持合理增加國防預算

國民黨發言人牛煦庭。（資料畫面）

總統賴清德提出未來8年投入1.25兆國防特別預算，日前遭到藍白在立法院程序委員會封殺，連同院版《財劃法》暫緩列案；而國民黨主席鄭麗文也不支持，還嗆賴「是在玩火」。傳出美方施壓國民黨支持提高國防預算，藍營發言人牛煦庭今（4日）坦言遭到「關切」，不會說是施壓，包括美國智庫、AIT都有接觸，且國民黨從來就不迴避這個問題，「我們支持國防預算合理增加」。

牛煦庭今（4日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪，強調國民黨的立場就是支持合理提高國防預算，且賴政府必須幫志願役軍人加薪。針對美方「關切」，他說國民黨對美方的說明就像一面「照妖鏡」，稱賴政府推動國防預算只是政治操作，把在野黨當敵人看待，這件事情國民黨要讓國際都知道，「美國人喜歡聽真話，我們提供正確資訊給美國」。

牛煦庭指出，美國的國防預算有25％是提供軍人福利待遇，賴政府為何不願意做？認為賴政府只是想操弄政治、維繫政權，如果有心強化國防，就應該給軍人加薪，提到明年度中央政府總預算案目前立法院還沒有付委，就是因為軍人待遇。

談到黨主席鄭麗文的兩岸路線，牛煦庭說鄭麗文當選後，在兩岸、外交路線持續走平和中道，並大量接受外媒專訪、與各國駐台單位溝通，這些努力黨內全都看在眼裡，全黨都「已經鬆一口氣」。至於鄭麗文何時赴中訪問？牛煦庭表示，黨內兩岸議題都尊重蕭旭岑與張榮恭的處理步驟，他沒有過問，無論鄭麗文何時訪問中國或要談什麼話題，他相信都不會背離中道路線。





