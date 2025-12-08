鄭麗文嗆賴清德放火又滅火 無法過境美國在做「困獸之鬥」
國民黨主席鄭麗文嗆總統賴清德，10天前放火說中國2027年完成武統為目標，10天後又來滅火，同時仍無法過境美國，困境已經非常的明顯。（圖片來源／鄭麗文臉書）
總統賴清德日前指出「中華民國」為國號有助團結，臺灣沒有另行宣布獨立的必要，國民黨主席鄭麗文今（8）日反嗆，賴在10天前放火說中國2027年完成武統為目標，10天後又來滅火，「他是講給誰聽？」、「那個老大哥叫他講的？」
鄭麗文參加《歷史易起SHOW2.0》首集節目，接受歷史哥專訪時批評，賴清德先前將「兩國論」、往臺獨方向走的東西講了一大推，但全世界都想要東北亞（日中衝突）滅火的時候，「你忽然在臺海這邊又來燒一把火，結果不到10天就自己乖乖地來滅火。」
「因為民進黨立場錯誤，論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持。」鄭麗文以賴清德上任近兩年，仍無法過境美國為例稱，困境已經非常明顯，他在做困獸之鬥，所以非常危險，她才會提醒賴不要玩火。
「賴清德不是依照中華民國憲法宣示上任的總統嗎？為什麼每次講到國家定位，就要長篇大論，每次都要還要發明一些新論述、新講法？」
要臺獨又不需宣布是詐騙，台獨黨綱、非核家園成鬼牌
鄭麗文稱，搞不清楚我們這個總統到底是一個什麼樣子？立場如此搖擺反覆 又講不清，那就是因為賴心虛，心裡有鬼、立場有問題，要台獨又不能講台獨，也不能宣布台獨。
鄭麗文反問，是一輩子要做台獨政治工作者，10天前差點把台獨講出來，才是真正的賴清德？還是10天後，告訴大家不需要宣布台獨的才是賴清德？這不叫詐騙什麼叫詐騙？
針對1.25兆國防特別預算立場，國民黨主席鄭麗文強調，國家安全不能只是用軍購一個數字來決定。（圖片來源／AIT）
鄭麗文並強調，今天最致命的問題就是民進黨的「台獨黨綱」和「非核家園」，只要下架台獨黨綱、重啟核電，臺灣的任督二脈打通「就是一尾活龍」，但是今天是誰掐住這任督二脈？
「為何要擺在那裡上香？是在拜神主牌還是是在拜鬼呢？」鄭麗文稱，只要民進黨拿掉這兩塊神主牌，中華民國和朝野政黨就團結了。
各國使節疾呼兩岸不可戰爭，國民黨戰略價值大幅提高
「今天真正破壞國家安全、消弱臺灣戰略價值的，正是民進黨長年的錯誤政策。」鄭麗文同時指出，她接下黨主席後，國外重要媒體、各國駐臺使節都在邀約和拜會，以及和國外知名智庫深入溝通。
鄭麗文稱，民進黨操作好像國際社會很支持他們，但不斷去挑釁中共，卻把路走死，各國拜會的使節都一致表達「兩岸一定不可以發生戰爭」、「絕對不是俄烏戰爭可比的。」
「這是很多駐臺使節一坐下來說的第一個重點。」鄭麗文稱，這就是為什麼國民黨戰略價值大幅提高，因為在臺灣如何有一個「著力點」，可以改變兵凶戰危的結構和趨勢，讓兩岸關係和緩，而不是緊張局勢不斷升高。
從國際關注兩岸局勢切入，鄭麗文強調， 民進黨把路走絕了，到最後只剩下價格而不是價值，只剩下花錢投資、買軍購，「只剩下那個價格。」
軍購要合理有效，府院黨對付她一個人
鄭麗文並且透露，外國使節來談，都不是在問她支不支持軍購，而是希望如何擴大雙方經濟、科技等各方面交流，和美、日、韓等國家邀請她出訪，「同時重點都放在如何讓兩岸和平穩定。」
針對1.25兆等對美軍購立場，鄭麗文指出，必須是科學、合理，有效的，什麼樣的軍購才是真正能夠有效保臺灣，更重要的是國家安全，而不是用軍購一個數字來決定的。
鄭麗文也請民進黨不要一天到晚扣帽子，又是編她已有與習近平有見面時間，甚至還有「三張門票」，可見得綠營現在有多緊張，府院黨要對付她一個人還對付不了。
