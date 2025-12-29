鄭麗文嗆賴清德連累2300萬國人 總統府：此刻內部須團結

中國大陸解放軍東部戰區今（29）日無預警宣布「正義使命-2025」演習，將在台海周邊區域實施實彈射擊，期間任何船舶禁止駛入。國民黨主席鄭麗文痛批，因為總統賴清德不斷挑釁對岸，連累2300萬的國人。對此，總統府做出回應，「此時此刻面對外部威脅，最需要的是內部團結」並且希望國防特別預算能夠獲立院支持。

總統賴清德。（圖／總統府）

鄭麗文今天接受《千秋萬事》專訪時指出，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、讓國際社會高度焦慮的原因。她表示賴清德不斷試圖挑釁、踩紅線，毫無感受到他有要緩和兩岸關係、遞出橄欖枝的意圖，她更直言，「賴清德連累台灣2300萬人，是件非常悲哀的事情」。

鄭麗文嗆賴清德連累2300萬國人。（資料圖／中天新聞）

對此，郭雅慧回應，台灣今天面臨到的是中共對台海周邊進行針對性的軍演，此時此刻面對外部威脅，「我們最需要的是內部的團結，希望無論國民黨、民眾黨，都可以回歸正事、回歸正軌。」

郭雅慧指出，再過2天即將迎接新的一年，但是中央政府總預算案仍躺在立法院中，至今已經要跨年，還是沒有完成審查，另外，針對有關站在第一線的國軍弟兄姊妹的國防特別條列，他們也希望能夠在立法院當中獲得不分朝野的支持。

