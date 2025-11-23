鄭麗文嗆賴清德「勿消費國家英雄」民進黨：祭悼共諜心虛不願認錯
[Newtalk新聞] 賴清德總統22日透過臉書向殉國的黃百韜將軍致敬，強調該緬懷的是為國奮戰的國軍官士兵袍澤而非共諜。國民黨主席鄭麗文反批，不應把國家英雄作為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。民進黨發言人卓冠廷回應，鄭麗文的評論是心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的錯誤行為認錯。
賴清德22日在臉書發文寫道，向民國37年11月22日殉國的黃百韜致敬，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。國民黨反嗆，賴清德高調祭奠黃百韜，社群平台上滿口「忠誠」、「軍人風範」，甚至還要大家記取「共諜滲透」教訓；但卻不願編列軍人待遇條例修正後的預算。
國民黨也指責，賴清德不願提黃百韜也是屢建奇功的抗日名將，捍衛中華民族的尊嚴。鄭麗文23日到雲林縣參加活動受訪時則說，曾經為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄作為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，記得中華民國走過風風雨雨，不要忘記先輩流血流汗得來的今日。
對此，民進黨發言人卓冠廷表示，賴清德是提醒國人，應向過去嚴守軍紀、效忠國家的國軍先烈致敬，而非背叛國家、出賣軍機的共諜。請問哪一句是在做政黨鬥爭、哪一句是在消費先烈，鄭麗文的評論無非是自己心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的錯誤行為認錯，真正在消費那段歷史、背棄國軍先烈的「不就是鄭麗文自己嗎？」
