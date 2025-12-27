鄭麗文嗆賴 軍購求過境美

國民黨中央委員投票27日登場，國民黨主席鄭麗文前往台北市投票區投開票所投票。（郭吉銓攝）

賴清德總統接受媒體專訪頻頻開砲，國民黨主席鄭麗文27日開酸，前總統蔡英文當了8年都沒被彈劾，「為什麼賴清德第2年都還沒有做滿，就要被彈劾呢？你應該要學會反省自己」。至於「鄭習會」，她強調，國家的對等尊嚴，不能夠輕易拿出來作為交換籌碼。若賴願意承認九二共識，下架台獨黨綱，相信賴清德跟大陸國家主席習近平見面也是可以期待的。

鄭麗文昨出席「黨員Reset拓點計畫」，會前受訪被問及「鄭習會」規畫，以及賴清德的批評。鄭麗文說，賴清德想要邀請習近平喝珍珠奶茶，真正的關鍵就是「九二共識、反對台獨」。只要賴清德接受九二共識，下架無用的台獨黨綱，一切都有春暖花開的可能。

至於賴清德影射「鄭習會」有交換條件，她說，希望賴總統不要以小人之心度君子之腹。未來赴陸訪問，所有的行程都是公開透明，沒有任何的密室交易，更不可能出賣中華民國的利益。這麼做只有一個目的，就是希望能夠累積善意，化解兩岸兵凶戰危的氣氛。

鄭麗文大酸，「請問賴總統，接受美國的軍購預算也是跟美方有交換條件嗎？換來你個人能夠出訪過境紐約嗎？」

賴清德指責在野黨擁抱習近平卻彈劾民選總統，鄭麗文則痛批，真是「黑白湊」，今天帶頭毀憲的是賴總統，造成憲政僵局的是賴總統。不需要再顧左右而言其他，問題都出在賴清德身上，陳水扁也當過總統啊，蔡英文也當了8年，為什麼都沒有被彈劾呢？為什麼賴清德第2年都還沒有做滿，就要被彈劾呢？

她認為，賴清德應該要學會反省自己，問題癥結都來自於他藐視憲法、藐視民主政治運作的最基本道理，「所以不要再硬拗了，不要再耍賴了」。

立法院國民黨團首席副書記長林沛祥則說，民進黨一貫伎倆就是「竹篙湊菜刀」，又在吃抹紅自助餐，賴清德之所以被彈劾，跟習近平一點關係都沒有，是他把憲法變成災難才是被彈劾的原因。

對於賴清德影射鄭習會、兩岸交流有交換條件，林沛祥反問，美國總統川普明年4月也要跟習近平見面，「賴清德要不要批判一下？」美國是民進黨口中最大的盟友，卻要跟大陸領導人見面，民進黨可以接受？所有國家都在為了國家最大利益而對外交流，只有賴清德做政治利益考量。