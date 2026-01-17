鄭麗文嗆關稅談判！她嘆：唱衰台灣有錢拿？

▲對於在野黨說法，林志潔感嘆，「唱衰台灣是有錢拿嗎？」（圖／記者陳佩君攝，2025.12.21）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，國民黨主席鄭麗文則表達「非常痛心」，指出台灣的根基與國力已被搬空，國難當頭，民進黨卻還在慶祝；對此，陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔感嘆，此說法完全打擊公務同仁的士氣，罔顧國際現實的嚴苛，「請問：唱衰台灣是有錢拿嗎？」

對於關稅談判結果，林志潔表示，我國政務同仁在海外為台灣奮鬥，得了關稅15%且不疊加的條件，已是與美國逆差國中的最低稅率，而台積電稱樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

林志潔提到，工總表示，將原先可能高達32%的對等關稅，先降至20%，最終定案為15%，且不與MFN稅率疊加，成功消除市場對台灣出口產品在美國市場面臨結構性不利待遇的疑義；彰化五金產業發展協會認為，談判成果對產業而言是樂觀的好消息，尤其主要競爭國中國大陸關稅高達40%，台灣只要穩定品質，長期訂單可望逐步回溫、趨於穩定。

林志潔感嘆，國內的在野黨，居然說這是一個「不堪」的成果，是「喪事喜辦」；這讓她質疑，完全打擊公務同仁的士氣，罔顧國際現實的嚴苛，「請問：唱衰台灣是有錢拿嗎？」

林志潔批評，作為立法委員，除了不依法審查總預算、提出屢屢被判決違憲的法案、拼命阻擋國防經費弱化台灣自我保護的能力外，可不可以幹點正事？

林志潔呼籲，我國中小企業和傳產，近年來面臨產能外移和上下游脫節的風險，受到中國產能過剩四處傾銷的挑戰，在國際政治情勢多變與法遵標準提高下，非常需要政府的協助，這才是民意代表們該趕快有所作為的事。

