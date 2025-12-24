鄭麗文嗆陳方隅太沒大腦 王鴻薇起底喊「剛好而已」：台下一片掌聲

國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，其中政治系副教授陳方隅提問遭鄭嗆「這也太沒有大腦了吧」。對此，國民黨立委王鴻薇認為，陳方隅是不折不扣的綠友友，包括挺大罷免等，如此挑釁的提問，鄭嗆他「剛好而已」。

王鴻薇昨（23）日在政論節目《新聞大白話》中指出，鄭麗文到東吳大學演講，當她回應陳方隅提問時狠嗆「這也太沒有大腦了吧」，台下一片掌聲，顯見學生覺得鄭講得很好；王強調，鄭很有誠意，開放很長的時間問答，也沒有要迴避。

廣告 廣告

王鴻薇認為，陳方隅在問答中提出建議跟問題，但過程長到有學生提示他講太長，令王不禁質疑，這場活動應該以學生為主，怎麼會是陳挑釁的提問。

王鴻薇認為，陳方隅是實實在在、不折不扣的綠友友，包括挺大罷免等，民進黨做什麼事陳都挺，而他在這種場合提問也勢必會充滿挑釁，但鄭麗文嗆他也是剛好而已，因其不僅占用學生時間，還講根本顛倒黑白的問題。

對於陳方隅的問題，王鴻薇直言，只是想要黑前總統馬英九、黑國民黨，隔天還在臉書辯解，而學生基本上都給鄭麗文很熱烈的掌聲。

陳方隅昨深夜則發文表示，該場活動的主角是鄭麗文，他在最後十分鐘問了幾個問題，就變成政治個人秀？並強調他沒有選舉、沒有公職、沒有加入政黨，是以東吳教師的身份來聽這場演講，是有什麼個人秀？

【看原文連結】