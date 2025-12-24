鄭麗文嗆陳方隅太無腦 她曝現場掌聲力挺

▲國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民字忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。（圖／翻攝陳方隅臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。國民黨立委王鴻薇說，陳方隅的問題，只想黑前總統馬英九、黑國民黨，發言過長連現場學生也不滿，被鄭麗文嗆剛好而已。

王鴻薇在政論節目《新聞大白話》中說，陳方隅長期立場鮮明，屬於不折不扣的「綠友友」，在此場合提出具挑釁性的問題，鄭麗文當場反嗆並不意外。鄭麗文當天演講態度誠懇，不僅完整說明立場，也開放相當長時間供現場提問，並未刻意迴避爭議。她提到，鄭回應陳方隅提問時，台下學生報以掌聲，顯示多數學生認同其回應內容與態度，並非如外界所形容的失控發言。

王鴻薇進一步表示，陳方隅在問答時發言時間過長，甚至有學生出聲提醒，質疑該場活動是否已偏離以學生為主的初衷。她認為，陳方隅的提問重點在於攻擊前總統馬英九及國民黨，內容顛倒是非，隔日又透過臉書為自己辯解；反觀現場學生對鄭麗文的反應普遍正面，掌聲也最能說明當時氣氛。

