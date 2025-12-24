鄭麗文嗆陳方隅無腦 他：跟青鳥溝通很辛苦

▲國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。前立委邱毅也酸，鄭麗文與胡攪蠻纏的青鳥對話很辛苦，但是很難改變這些已被洗腦固化的死腦筋。

邱毅說，看完相關內容後，讓他很失望，部分年輕人被洗腦的已經無藥可救，這些人到場並非為了理性討論，而是想挑戰鄭麗文，但因愚蠢智商低，邏輯不通，最後只剩下死纒爛打，讓人質疑這是否就是民進黨職業學生的嘴臉。

邱毅說，關於軍購問題，鄭麗文已清楚說明，與中國進行軍備競賽，只是拖垮台灣經濟社會福利，並不會換來台海和平、台灣安定，台灣需要的是量力而為的軍購，而非在美國壓力下，隨意在立法院就通過1.25兆元的空白支票，卻不知道要買什麼武器、買多少武器、什麼時候可以拿到。

邱毅強調，1.25兆元並非小數目，都是民脂民膏，是很多台灣人日夜打拼累積下來的，因此在野黨當然要嚴格檢視，為人民看緊荷包，這樣的監督精神，不是混吃等死的青鳥所能體會的。

邱毅最後表示，鄭麗文與「胡攪蠻纏的青鳥」對話，「是很辛苦，有功勞，也有苦勞」，但也坦言，要改變「已被洗腦固化的死腦筋」並不容易。

