鄭麗文嗆陳方隅「無腦」！他逆風挺：是好事

▲國民黨主席鄭麗文應邀赴東吳大學演講，酸嗆政治系副教授陳方隅「太無腦」，引發熱議。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文22日受邀赴東吳大學演講，在面對政治系副教授陳方隅的提問時，她竟脫口嗆出「一定是三民自的忠實讀者」、「這也太沒有大腦了吧」等語，掀起政壇一陣議論，更有聲浪批評鄭麗文應該謙虛點。不過，「最強菜農」林佳新反倒認為是好事，身為黨主席直球對決、直來直往，再也不溫良恭檢讓。

林佳新指出，有人批評鄭麗文應該在校園那場對話更謙虛點、儀態更好一點，他倒覺得直球對決說出心中所想反倒「是好事」，如果因為當上了黨主席就失去自己，那反而不是大家要的鄭麗文了，對，既是黨主席也不要失去評論的尖銳，這才是投票給她的選民想要的，「直球對決，直來直往」，再也不溫良恭檢讓。

林佳新直言，與其說無法接受這樣的國民黨主席，不如請適應這樣的國民黨主席，身為一個國民黨員，初選或有立場，但定於一尊後大家只會對外說：「直來直往的國民黨主席，請你們學著適應，不然你們會不愉快的部分，其實我們真的不介意，你們都敢當面大聲嚷嚷了，憑什麼要國民黨忍氣吞聲？」

林佳新狠酸，逮著國民黨小辮子死咬著，面對民進黨的貪，污，腐，臭視而不見，到底誰才是執政黨？某些知識分子還好意思在大眾前侃侃而談數落國民黨，「我這國民中學畢業的高知識農民，看了都汗顏…」。

