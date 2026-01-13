鄭麗文嘆台美關稅15%「黑箱可憐」、強調「我們都是中國人」...黃帝穎批「國民黨見不得台灣好」：難道要向美課中47％高稅率看齊？

根據《紐約時報》指出，美國對台關稅將比照日本課徵15%；不料，國民黨主席鄭麗文今（13日）卻批評，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，「真的很可憐」。對此，律師黃帝穎直言，美對台關稅降為15%，有助我產業與日韓競爭，「但鄭麗文竟嗆台灣可憐、黑箱，國民黨顯然『見不得台灣好』」。

黃帝穎今日於臉書發文指出，鄭麗文以「可憐」及「黑箱」批評政府關稅談判進展，更回應台北市長蔣萬安的「台灣人」說法，強調身為台灣人並不牴觸，也不妨礙「我們都是中國人」。

黃帝穎表示，美對台關稅降為15%，關稅成本與日韓趨近，「有助我產業與日韓競爭」。黃帝穎直言，鄭麗文竟然嗆聲「台灣可憐」、「黑箱」，國民黨顯然「見不得台灣好」。

而針對鄭麗文再度強調「我們是中國人」，黃帝穎指出，「美國對中國關稅47%，難道要把台灣關稅15%向中國遭美課高額關稅的47%看齊？」黃帝穎質問，「國民黨要讓台灣產業的關稅成本增加超過百分之百？」

最後，黃帝穎批評，國民黨與鄭麗文向國際定調「我們是中國人」將傷害台灣，對台灣的具體危害是關稅從15%拉高至47%。

