鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

國民黨主席鄭麗文（右二）於新港奉天宮參拜祈福，熱情民眾爭相合影。記者李宗祐／攝影

國民黨主席鄭麗文今到嘉義新港奉天宮參拜，會後在廟方安排的閉門寒暄中，董事長何達煌、林于玲等與會者提及明年雲林選舉「應該會贏」，並期盼嘉義縣「也能拿回執政」，鄭麗文回應「會的」。不過現場未談及嘉義縣、市長人選話題。

國民黨主席鄭麗文（右二）今天下午在奉天宮董事長何達煌（左三）等人陪同下參拜祈福。記者李宗祐／攝影

鄭麗文下午在秘書長李乾龍、立委王育敏、民雄鄉長林于玲及多位黨籍議員陪同下，前往嘉義新港奉天宮參香祈福。鄭麗文參拜後隨即受到當地鄉親熱烈簇擁，民眾紛紛上前合影，鄭麗文來者不拒，現場氣氛熱鬧，展現她上任後在地方的高人氣。

國民黨主席鄭麗文（右四）於新港奉天宮參拜祈福，熱情民眾爭相合影。記者李宗祐／攝影

現場有媒體詢問國民黨是否已有嘉義縣、市長人選的後續黨務規畫？鄭麗文未正面回應，幕僚也委婉表示今日僅是單純的參拜行程，未安排相關政治議題發表。

國民黨主席鄭麗文嘉義新港奉天宮參拜祈福後合影。記者李宗祐／攝影

鄭麗文表示，自己是雲林縣口湖鄉子女，從小便常隨家人前往新港奉天宮參拜，今日返鄉參加口湖鄉公所活動，也特別趁機安排到鄰近的新港奉天宮致敬。她感謝廟方與董事長何達煌的熱情接待，也感受到嘉義鄉親的溫暖與支持。

國民黨主席鄭麗文（左三）奉天宮參拜祈福後與董事長何達煌（右三）閒話家常。記者李宗祐／攝影

鄭麗文強調，國民黨在嘉義有一支團結的團隊，包括議會黨團、立委王育敏等，期盼在奉天宮的庇佑之下，嘉義能愈來愈旺、發展更好。未來國民黨也將以更大的力道服務地方，協助嘉義縣在建設與發展上持續向前。

據了解，鄭麗文會後在廟方安排的閉門寒暄，鄭麗文向藍營在場人士表示，看到嘉義地方士氣如虹，王育敏認真深耕嘉義縣，各議員、黨代表、黨部服務站也都很辛苦。她強調，只要地方有需要盡量開口，只要做得到，她一定全力相挺，不必見外，可直接找她或找王育敏。

據指出，董事長何達煌當場稱讚鄭麗文敢說敢當、不會閃躲，是直球對決的風格。何達煌、林于玲等與會者提及明年雲林選舉「應該會贏」，並期盼嘉義縣「也能拿回執政」，鄭麗文回應「會的」。

林于玲閉門會後證實，鄭麗文此行沒有談選舉細節也沒有提到嘉義縣、市長的可能人選，但鄭麗文確實肯定王育敏長期耕耘，也提到若有合適人選，藍白合作也不是不行，強調地方仍以團結擴大支持為目標。

