鄭麗文嚇跑美政治領袖 學者：看透她言行不一不真誠

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東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦「台灣沒有獨立問題，只有被統一問題」座談會，左起美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇、中正大學政治系教授蔡榮祥、台大政治系教授陳世民、東海大學政治系教授林子立、美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元及東海大學陸研中心副執行長洪浦釗。(記者叢昌瑾攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨主席鄭麗文訪美，傳出未能與美方國安高層及參議院多數黨領袖會面。學者今(11)日直指，鄭麗文在美國的言論不僅將兩岸論述轉向「一中原則」，更在國防軍購態度上言行不一，美方官員看在眼裡，自然認為其說法與承諾「不真誠」，且無法代表台灣多數民意。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天在台大國際會議中心舉辦座談會，與會學者剖析近期在野黨領袖訪美言論。中正大學政治系教授蔡榮祥指出，鄭麗文在美國重要智庫座談時宣稱「中國不是威脅台灣的存在，而是威脅台灣獨立的存在」。鄭麗文的論述已從過去熟知的國民黨立場產生非常大的轉變，拋棄了「一中各表」，走向「各表一中」甚至是「一中原則」。

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對於鄭麗文在國內阻擋包含無人機、C5ISR系統等國防特別條例預算，到美國卻聲稱支持發展AI與無人機，蔡榮祥直言，美國官員非常清楚這種國內外言行不一的作法，美方會認為其態度「非常不真誠(not sincere)」。如果台灣自己都不願意增加軍備防衛，美國自然會質疑為何要協助台灣，這也是鄭麗文無法見到美國重要官員的關鍵原因。

台大政治系副教授陳世民也點出，鄭麗文去年10月當選黨主席並回函給習近平時，對九二共識的定義就是「各表一中」，僅表述堅持一個中國原則，卻不堅持去解釋這個中國是中華民國。鄭麗文「兩岸同屬一中」的主張，等同不排除讓台灣被吞併於中華人民共和國之下的可能性，這並非真正的和平，而是屈服與投降。

陸委會副主委沈有忠會後受訪說，鄭麗文在美的談話某種程度是在配合中共的說法，在習近平2019年重新定調後，九二共識已完全沒有中華民國生存的空間，鄭的言論恐有誤導國際視聽與幫中共講話的疑慮。

中正大學政治系教授蔡榮祥。(記者叢昌瑾攝)

為台大政治系教授陳世民。(記者叢昌瑾攝)

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