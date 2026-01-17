鄭麗文回應多縣市選區整合 強調制度提名、藍白合作循公平機制

【記者王苡蘋╱高雄 報導】針對外界關注國民黨在多個縣市地方選舉的整合與提名進度，國民黨主席鄭麗文今（17）日受訪時表示，國民黨是一個高度尊重制度與程序的政黨，無論各選區目前情勢如何，皆會依照中央黨部已公告的提名辦法，按部就班推動相關作業，外界不必過度揣測或過早下定論。

鄭麗文指出，黨內在各選區一律以「協調優先」為原則，但協調不成並不等同整合失敗，而是代表無法透過內部溝通產生單一共識人選，屆時就會回歸制度，依法啟動初選機制。她以新竹縣為例指出，該選區已確定進入初選程序，其餘包括臺中、新北及嘉義等受到關注的選區，未來也都將依相同規範處理，確保提名過程公平、公正且透明。

針對藍白合作議題，鄭麗文說明，待國民黨候選人正式產生後，將立即與民眾黨展開兩黨平台協調，同樣以協商為優先，並在雙方都能接受的前提下，建立公開且具公信力的整合機制。她強調，若有必要，也不排除透過公開民調方式，作為最後整合依據，以凝聚最大共識。

談藍營選區整合與兩岸議題 鄭麗文：反對不負責任政府操弄對立

談及兩岸交流與外界對國共論壇的質疑，鄭麗文重申，只要有任何確定的規劃，黨中央一定會在第一時間對外公開說明。她指出，兩岸和平穩定是國際社會高度關注的議題，臺海一旦發生衝突，將對區域與全球造成重大衝擊；然而，當前不負責任的政府，卻一再操弄對立、升高緊張情勢，罔顧臺灣人民的安全與未來。她直言，只有不負責任、只顧自身政治利益的政府，才會輕率挑起兩岸衝突，將人民推向戰爭風險。

鄭麗文強調，兩岸對話其實並不困難，只要回歸九二共識、反對台獨，就能為交流解凍，為長期低迷的觀光與相關產業帶來復甦契機。她也指出，兩岸關係不是零和，也不是選邊站的問題，臺灣應成為促進區域和平的積極行動者，而非被動的政治籌碼。

在地方選戰方面，鄭麗文力挺已獲正式提名的立委柯志恩，指出藍營在高雄展現高度團結，未來將結合產業界、學界與基層力量，全力爭取無黨籍與中間選民支持。她強調，國民黨對高雄選情充滿信心，期盼以負責任的治理態度，回應民意，為高雄帶來新的發展方向。（圖╱記者王苡蘋攝）