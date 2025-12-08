國民黨主席鄭麗文。（劉祐龍攝影）

民進黨限用小紅書一年，鄭麗文批判民進黨活成自己討厭的樣子，綠營有沒有變質如藍、白所指控的專制獨裁、綠色恐怖，答案顯然是沒有。





倒是國民黨在鄭麗文的領導下，急速紅統化，據稱擋下賴清德軍備，是國民黨向中共投降稱臣，習近平接見鄭麗文的條件之一。國民黨終於活成自己喜歡、可以公開喊統一的樣子。





在兩蔣時代，反共是國民黨的基因，雖然主張統一，但蔣介石高喊「反攻大陸」，蔣經國提出「三民主義統一中國」，亦即兩蔣雖然逃到台灣，淪為流亡政權，但兩蔣的統一是以國民黨為主體，中共是要被消滅的「萬惡共匪」，國家雖小，志向遠大。

可悲的是，從馬英九以來，國民黨的統一已經沒有反共的內涵，台灣變成被併吞的獵物。到了鄭麗文，國民黨逢中必舔，「我是中國人」、「統一是必然的」，成為藍營的精神指標，整天歌頌中共的偉大正確，凡事錯在民進黨。





這樣的國民黨跟黑道掌控的「統促黨」是同樣貨色，格局有如中共培植的八大花瓶黨之一「民革」。「民革」全名是「中國國民黨革命委員會」，是中共的統戰樣板，如今本尊「中國國民黨」都來乞降了，替身也就失去作用了。





所以，鄭麗文帶著國民黨回到她的祖國，第一個成就將是中共把民革廢了、或加入國民黨，則中國國民黨不但馬上成為政協第二大黨，可以名正言順領取中共編列的補助，足夠鄭麗文等紅統派在祖國過著有錢有閒的快樂日子。



