鄭麗文回老家 喻雲林口湖像「汪洋中的一條船」

國民黨主席鄭麗文在當選黨主席後，今天(23日)首次回老家雲林口湖鄉，她在雲林縣長張麗善以及黨籍立委張嘉郡的陪同下，出席地方舉辦的健走活動，受到鄉親歡迎。鄭麗文比喻雲林口湖鄉就像鄭豐喜先生所著的「汪洋中的一條船」，雖然老天爺給的環境惡劣，但卻不向命運低頭，如今已和過去不一樣，大讚張麗善過去8年的政績。

國民黨主席鄭麗文23日回老家雲林口湖鄉，她在參與活動時表示，自己當選時曾提到「安」字，代表家中有一位女性，就是全家最大的幸福。她說，自己是雲林女兒，女生當家，現任雲林縣長張麗善是五星縣長，擁有最高滿意度，讓雲林展現全新風貌。

廣告 廣告

鄭麗文也舉鄭豐喜先生所著作的「汪洋中的一條船」，來形容雲林縣的蛻變。她表示，鄭豐喜先生是雲林口湖人，和她的外公有相當深的緣分，小時候家裏最多的書，就是「汪洋中的一條船」，而雲林口湖就像「汪洋中的一條船」一樣，因為老天爺給的地理環境，常因為海水倒灌而淹水，如今她再回到口湖鄉，已經和過去不一樣，就像鄭豐喜先生，老天爺給了他惡劣的先天條件，但他從來沒屈服。鄭麗文說：『(原音)我們怎麼樣將最惡劣的天然環境轉變為最美麗的濕地，同時保育我們的生態又帶來新的地方經濟活水。所以我們看到貧窮的鄉鎮，今天呈現完全不同的風貌，來自全台灣四面八方，甚至於我們希望未來來自國際的觀光客都來口湖玩，來口湖消費。所以站在口湖，可以看到我們張麗善縣長過去8年最亮麗的成績。』

九合一大選明年登場，各政黨正積極布局。就任8年的雲林縣長張麗善將卸任，國民黨派誰接棒，引發關注。由於張麗善在黨主席選舉時，支持台北市前市長郝龍斌，是否影響表態爭取提名的姪女張嘉郡？鄭麗文在受訪時連說兩次「不會、不會」，表示那已是過去的黨內選舉，大家都是一家人。她說，選舉時是君子之爭，選完後一致為黨好，肯定雲林國民黨執政一棒接一棒、棒棒是強棒。