國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。

鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊。(圖／TVBS)

國民黨主席鄭麗文近日回到雲林故鄉出席活動，與過去在黨主席選舉中力挺郝龍斌的雲林張家重修舊好。活動中，鄭麗文與立委張嘉郡、雲林縣長張麗善有說有笑，互動融洽，並公開讚許張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長。這次的同框互動顯示國民黨內部已將過去的競爭翻篇，為了2026年選舉，黨內團結成為首要目標，重新整合地方勢力，槍口一致對外。

國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉出席活動，與過去在黨主席選舉中力挺郝龍斌的雲林張家重修舊好。(圖／TVBS)

鄭麗文此次回到雲林口湖參加活動時，由立委張嘉郡和雲林縣長張麗善陪同，三人相談甚歡，積極與選民互動。然而在先前的黨主席選舉中，雲林張家曾公開支持郝龍斌而非鄭麗文。當時張麗善表示：「相信郝前市長如果當選國民黨主席，能帶領國民黨重返執政」，顯示當時雙方陣營的立場差異。

如今，張麗善已為張嘉郡參選下屆縣長背書，她在活動中提到：「這幾年張嘉郡應該也表現得非常優秀，所以我們會極力來爭取中國國民黨提名參選下一屆縣長」。面對張嘉郡表態參選雲林縣長，外界好奇是否會影響2026年選情，鄭麗文則表示不會有影響，強調那是黨內選舉，大家都是一家人，選舉時是君子之爭，選後大家都一致為黨好。

大家都是一家人，選舉時是君子之爭，選後大家都一致為黨好。(圖／TVBS)

鄭麗文更進一步表達對張嘉郡的支持，她表示作為雲林女兒，看到目前雲林縣有張麗善這位五星級的女縣長，接下來希望同樣是雲林女兒的張嘉郡能順利世代接棒，而且要是最強棒。這番言論顯示，過去的恩怨已經翻篇，如今鄭麗文親口點名張嘉郡為「最強棒」，雲林張家也重新靠攏國民黨中央。

對國民黨而言，為了2026年選舉，黨內團結、槍口一致對外比什麼都重要。這次的互動顯示國民黨正積極整合黨內資源，避免內耗，共同面對未來的選戰挑戰。

