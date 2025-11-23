鄭麗文回雲林口湖老家 見「汪洋中的一條船」鄭豐喜遺孀吳繼釗

鄭麗文回故鄉雲林口湖見「汪洋中的一條船」鄭豐喜遺孀吳繼釗，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡作陪。翻攝鄭麗文臉書



國民黨主席鄭麗文今（23日）回故鄉雲林口湖參加健走活動，她提到口湖名人鄭豐喜曾寫自傳《汪洋中的一條船》獲故總統蔣經國推崇，鄭豐喜和自己的外公情誼很深。她回憶童年跟鄭豐喜的小孩一起玩，家裡最多的一本書就是《汪洋中的一條船》，趁著難得機會，也拜訪了鄭豐喜遺孀吳繼釗老師。

鄭麗文在臉書發文表示，今天非常高興回到故鄉雲林口湖參加千人健走活動，雲林的豔陽高照，就跟鄉親一樣熱情，她的舅舅們和阿姨們也都特別來加油打氣。她是口湖出生的雲林女兒，當年父親在金門，母親回娘家待產，所以自己其實是接生婆接生的，還記得小時候最期待的，就是過年跟著爸媽一起到口湖外公外婆家，所以她對口湖有很深厚的感情。

她說，雲林曾經是全台灣最貧困的縣，所以外移人口很多；口湖也曾經是雲林最貧困的鄉，以前颱風來都會引發海水倒灌，所以每次看到家鄉上新聞，往往都是因為淹水。因此當了立委之後，她非常關注氣候變遷、海平面上升的議題，也特別去研究荷蘭填海造陸、以及水都威尼斯的相關經驗。

鄭麗文說，今天來到口湖，看到的是和過去印象中完全不一樣的面貌，口湖已經將最惡劣的天然環境轉變為最美麗的濕地，同時保育生態，又帶來新的地方經濟活水。她推崇雲林縣長張麗善不愧是全台灣第一名的五星級縣長，在其八年的領導下，現在來自全台各地的觀光客都會到口湖玩，希望未來能吸引更多國際觀光客來口湖觀光消費。

鄭麗文表示，自己曾經說過，「安」這個字就是家裡面有一個女性，才會安全、安定、安心。麗文是雲林的女兒，選上了中國國民黨的主席；而雲林縣也是女人當家，包括麗善縣長、還有一直在地方服務的立委張嘉郡，所以雲林縣交給國民黨的女性，大家一定安啦。

鄭麗文說，口湖有一位非常知名的人士，名叫鄭豐喜，他的自傳《汪洋中的一條船》曾轟動一時，因此蔣經國也曾多次到口湖拜訪鄭豐喜及其夫人吳繼釗老師。她說，鄭豐喜和自己的外公有很深的情誼，她小時候也都跟鄭豐喜的小孩一起玩，所以小時候家裡最多的一本書就是《汪洋中的一條船》，今天趁著難得的機會，麗文也拜訪了鄭豐喜的遺孀吳繼釗老師。

她表示，鄭豐喜先生的一生，就是雲林精神的體現：不管大環境多麼惡劣、不管先天條件多麼劣勢，永遠努力奮鬥、不向命運低頭。就像自己在黨主席選舉的時候要說的，有志氣、有骨氣、而且爭氣，才能出人頭地。感謝雲林賜予麗文這麼頑強的生命力，不管多苦多難，一定會走出一條屬於自己的光明、希望、美好的未來之路。

