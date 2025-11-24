鄭麗文國民黨慶謁陵兩蔣（2） (圖)
國民黨131週年黨慶，國民黨主席鄭麗文（前右）24日至桃園大溪慈湖和頭寮陵寢謁陵，並代表獻花致敬。
中央社記者葉臻攝 114年11月24日
