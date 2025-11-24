鄭麗文國民黨慶謁陵兩蔣（2） (圖)

國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思白色恐怖受難者爭議仍有零星討論，民進黨也呼籲立法院長韓國瑜對此表態，被質疑有「打鄭圍韓」的意圖；國民黨發言人、立委牛煦庭指出，民進黨一直以來都靠「製造藍營內亂」瓦解國民黨士氣，不過如今在鄭麗文的帶領下，民進黨這招已經不會再奏效。牛煦庭向《高級酸新聞台》表示，無論民進黨是否想採取「打鄭圍韓」的招數，對方想製造國民黨內亂的意圖是很......

風傳媒 ・ 1 天前