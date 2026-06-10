鄭麗文在植物園和美眾議員談和平 金融時報專訪稱台灣不能變棋子

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國民黨主席鄭麗文訪美行程進入華府重頭戲，在紐約皇后植物園與兩位眾議員金兌錫、李羅莎等人會面。（圖片來源／鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文訪美行程進入華府重頭戲，在紐約皇后植物園與兩位眾議員金兌錫（Ron Kim）、李羅莎（Nily Rozic）等人會面時，傳達一個最重要的訊息「就是和平。」她並在《金融時報》最新專訪中強調，台灣絕不能成為大國在談判桌上交易的棋子。

鄭麗文在皇后區植物園指出，台海和平不只是台灣人民的期待，也攸關東亞乃至全球的穩定與繁榮。

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鄭麗文強調，身在台灣的我們，更有責任努力避免衝突與對抗，讓下一代生活在和平、安全的環境中，唯有透過對話、理解與合作，才能共同開創更加穩定繁榮的未來。

對中接觸非削弱嚇阻，兩岸對話避免誤判

鄭麗文《金融時報》刊出的最新專訪稱，「鄭習會」最重要的信息就是「和平」，「台北與北京過去十多年交流中斷，已經造成台海局勢高度緊張。雙方沒有對話，因此你可以看到局勢幾乎已經瀕臨戰爭邊緣，許多台灣人民都非常擔心，希望台灣不要成為下一個烏克蘭。」

鄭麗文指出，美國在維護和平方面扮演不可或缺的角色，尤其在「川習會」之後，她希望華府能夠在促進東亞及台海和平方面，發揮更具建設性、更積極的領導作用，推動兩岸交流有助於促進區域和平稳定。

國民黨主席鄭麗文強調，兩岸對話有助於避免誤判，改善兩岸關係，並不代表台灣會放棄自身的嚇阻能力。（圖片來源／鄭麗文臉書）

針對《金融時報》記者提問，預料美國政界將質疑，這種接觸是否可能削弱對中國的嚇阻能力，鄭麗文表示，她將向美國國會議員說明，這種擔憂：「完全沒有必要。」

鄭麗文並表示，世界上大多數國家都認為，兩岸對話有助於避免誤判，改善兩岸關係，並不代表台灣會放棄自身的嚇阻能力，美方無須懷疑國民黨的立場，自二戰以來，國民黨一直是美國非常重要的夥伴，她說「這一點不會改變，我們也非常重視與美國建立互信。」

民黨不反對無人機預算，民進黨1.25兆是離譜提案

針對台灣國防預算的議題，《金融時報》在報導中寫到，美國國會部分議員，對國民黨主導將賴清德政府提出的400億美元特別國防預算，削減至250億美元感到不滿。

因為，這筆預算包括向美國採購武器，其中預算縮減也影響到美方認為，對提升台灣嚇阻能力十分重要的國產無人機計畫。

鄭麗文則反駁，國民黨並不反對無人機預算，這項結果主要是國內政治因素造成；她批評，民進黨提出的國防預算，「違反立法院原則，是一項離譜（outrageous）的提案。」

鄭麗文並稱，自她擔任國民黨主席以來、在訪問中國大陸前，就公開表達希望和賴清德會面，但雙方至今：「零互動（zero interaction）」。

(原始連結)





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