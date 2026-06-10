鄭麗文在紐約籲美中勿將台灣當「棋子」 華府維和台海「不可或缺」

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國民黨主席鄭麗文9日在美國紐約接受金融時報專訪時表示，呼籲華府與北京不要把台灣當作「棋子」，提到美國總統川普訪問北京期間曾說對台軍售是與中國談判的「良好談判籌碼」，而台灣不應被當作是籌碼。

美國維和不可或缺 主張重啟兩岸對話

報導指出，在訪問華府並與美國官員和議員會面前夕，鄭麗文表示：「台灣絕不能成為或被降格為大國談判桌上交易的棋子。」被問及訪問華府行程的主要訊息時，鄭麗文回答「和平」。她主張加強兩岸對話，並表示過去十年交流中斷已在台海造成「巨大緊張」。

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鄭麗文指出：「（兩岸）沒有對話，所以局勢幾乎已經瀕臨戰爭邊緣。許多台灣民眾非常擔憂，希望台灣不會成為下一個烏克蘭。」她表示，美國在維持和平方面是「不可或缺的」，特別是在川習會之後，希望華府能「發揮更具建設性與正面領導作用，促進東亞與台海和平」。

鄭麗文強調，其主張兩岸交流的立場有助於促進穩定，但預計將面對美國政界質疑，因為此類互動可能會被視為削弱嚇阻能力。她將告訴美國議員這些疑慮「完全沒有必要」，並稱多數國家認為兩岸對話是避免誤判的必要手段，「改善兩岸關係並不代表台灣會放棄我們自身的嚇阻能力」。

鄭麗文說道，不需要對她的主張抱持懷疑態度，「自二戰以來，國民黨一直是美國非常重要的夥伴。」

稱國民黨不反軍購 批評民進黨離譜

至於美國議員不滿國民黨迫使總統賴清德與民進黨將特別國防預算從1.25兆削減至7800億元新台幣一事，鄭麗文反駁稱，國民黨並不反對無人機預算，並指責民進黨提出「離譜」方案違反立法原則。鄭麗文提到，自接任國民黨主席以來，與賴清德「零互動」，即使在她訪中前提出會面請求也未獲回應。

鄭麗文預計不會與川普會面。多名知情人士表示，她在白宮的會面對象是特里特爾（Matt Tritle），其上級為負責白宮國安會亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）。

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