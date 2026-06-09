鄭麗文坦言「和平統一公投現在很難」期許川普創造和平紅利

國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文美東時間八日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，坦言兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的，但多數台灣人民都支持兩岸對話交流。

鄭麗文並指出，只要確定兩岸永久分裂不會發生，就會有很大的空間和時間，慢慢透過對話來化解歧異；兩岸需要建立很多機制來穩定交流，應該透過更多的創意去建構前所未有、在人類歷史上不曾出現的制度，來處理兩岸的問題。

鄭麗文並稱台獨運動的敘事是「反中」，但中國不是台灣進步的障礙；台灣的存在不會挑戰共產黨的正當性，而中國國家主席習近平在會面時承諾，只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。她說自己曾經相信台獨是台灣的出路，不過她發現，民進黨只是把台獨當作「政治便利貼」，有需要的時候拿出來用，沒有需要的時候就丟到垃圾桶；她對民進黨當年的內部鬥爭感到失望和挫折。

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鄭麗文還提到，美國總統川普如果可以扮演領導的角色，將區域從戰爭衝突轉化為透過合作與對話來創造巨大的和平紅利，川普不只是偉大的總統，他會是廿一世紀最偉大的領導人。她認為川普這次訪問北京是跨出很重要的一步，希望川普不要浪費剩下兩年多的任期，美國若能成功經營東亞關係，以及對中國的關係，會是美國再次偉大最重要的關鍵。

美國國務院前亞太助卿、現亞洲協會會士羅素（Daniel Russel）最後總結回應說，雖然多數人都同意兩岸對話，但他相信兩岸想要的對話恐怕不一樣；大家當然都想要和平，但台灣和北京之間可能會對和平的條件產生分歧：究竟會是台灣維持自治、民主的和平，或是透過壓迫（subjugation）來達成的和平，這才是真正令人擔憂的地方。羅素還是稱讚鄭麗文的目標很令人欽佩，其活力、熱情，以及鄭麗文樂觀的態度都令人印象深刻。

對於鄭麗文說民進黨只是把台獨當作「政治便利貼」，民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文一如預期，此趟赴美只會傳遞錯誤訊息給僑胞與美方各界，「鄭習會」被她拿來不斷說嘴，中國卻不斷在台海周邊發動共機共艦侵擾，甚至還在黃海展開實彈演習；顯見鄭麗文在與中國唱和的同時，從未替台灣帶來任何和平。

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