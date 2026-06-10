鄭麗文坦言「統一公投難通過」 張惇涵引甘迺迪名言：危急時刻捍衛自由
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
國民黨主席鄭麗文於美東時間8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，發表談話時坦言兩岸問題分岐多年，若現在舉辦公投，很難和平統一。對此，政院秘書長張惇涵今（10）日回應，民進黨的兩岸政策保持「不卑不亢、維持現狀」，並引用美國前總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）的名言，建議鄭捍衛自由。
鄭麗文認為兩岸不會永久分裂，有很大的空間和時間透過對話化解分歧，應該以
更多的創意建構前所未有的制度，方能解決兩岸問題。她坦言若現在做民調或公投，要通過和平統一很困難，但民調顯示有8成民眾支持兩岸交流和和平。鄭麗文認為自己的方式相當務實，而企圖透過武力來解決兩岸問題是不切實際的。
張惇涵今日接受媒體訪問時表示，蔡總統到賴總統所進行的兩岸政策很清楚，「不卑不亢、維持現狀」，也是大多數國人的期盼和共識。他也表示鄭麗文昨日似乎參觀了波士頓的甘迺迪總統圖書館，因此也引用甘迺迪總統的一句名言建議鄭，「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命」，他相信這是每個台灣人的期盼，也是朝野的共同責任。
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