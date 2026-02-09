鄭麗文堅持3月底台中市長初選不可改 藍基層砲轟楊瓊瓔破壞團結 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨台中市長提名初選，黨中央定調在3月底再進行民調，還公布初選時間區段，已發外界眾多不滿，台中市長盧秀燕喊話「太晚了」，力求兵貴神速；立法院副院長江啟臣也呼應盧秀燕說法，指出這是基層現在的焦慮，時間有點晚，他希望相關提名作業愈快愈好，底定人選，讓基層安心。但國民黨主席鄭麗文強硬回應，國民黨內都有既定民主程序，現在要改，這是絕對不可能的。對此，基層多認為立委楊瓊瓔破壞團結，甚至把國民黨原來一手好牌打壞，加上黨中央民調時序，讓黨內仇恨值不斷增加。

外傳民進黨恐介入民調，不具名藍營地方人士認為，黨中央公開民調時間，恐讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。他表示，台中市原市區多挺江啟臣，許多市議員也早早掛出合體看板；原台中縣區因各自有本命盤，呈現「姐弟登山、各自努力」，民調差距未必如想像中大。

該名人士續說，楊瓊瓔這次立場堅定，是想為自己政治生涯「拚一次」，以楊的經歷與資歷無可厚非，但基層認為楊瓊瓔此舉破壞團結，甚至把國民黨原來一手好牌打壞，加上黨中央民調時序拖過春節、228連假等，恐打亂除市長，以及其他公職選舉的布局，讓黨內仇恨值不斷增加。

該名人士坦言，鄭麗文在黨內僅有黃復興一派支援，可說是「孤鳥」，加上其強硬手腕，故任黨主席之後，定會想方設法做出一番成績，但對於經歷2024總統、大罷免，已逐漸改變、求穩定的國民黨來說，並不一定是好事，仍盼黨中央能夠重新思考時程，為大局準備。

爭取提名的立委楊瓊瓔指出，這次提名機制是由黨中央及台中市黨部共同主導協調，她已經正式簽署相關協議。既然制度已經確立、時程也對外說明，她的態度很清楚，就是尊重黨的決定，依照既定機制走完程序。

