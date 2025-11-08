鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉

今天活動現場可見共諜吳石的照片。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。

「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」主辦單位採訪通知上，清楚寫著「吳石烈士」（紅框處）。翻攝臉書「紅色青春‧白色恐怖」

面對爭議，鄭麗文今天先是在臉書發文強調，活動原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導。五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在大家所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

國民黨主席鄭麗文出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會。李政龍攝

出席活動受訪時，鄭麗文再度提到，這場秋祭「原則與吳石無關」，從沒以吳當追悼主角，相關指控完全扭曲、誤導今天活動神聖莊嚴性。即便現場受追悼者清單與照片中仍有吳石，但鄭麗文仍堅持，主辦單位邀約活動的活動海報或邀請函全文，都沒有看到「吳石」這兩個字，已辦30年的秋祭活動，也從未以吳為主要祭悼對象。主辦單位給她的邀請函、活動資訊，也都沒有提到吳石。

不過，根據主辦單位的採訪通知，內容明白寫著「今年秋天，電視劇《沉默的榮耀》重現國共內戰的歷史，引發歷史記憶與民族命運的思考。舉辦秋祭的馬場町紀念公園，正是吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士就義犧牲的歷史現場。據統計，當時約有兩千名左右不分省籍的青年志士，因反對內戰、要求和平與民族統一而遭犧牲。」

國民黨主席鄭麗文出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會。李政龍攝

採訪通知寫到：「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，出獄後仍堅守紅色信仰，於解嚴後的1987年成立『台灣地區政治受難人互助會』，並在1991年首次於馬場町舉辦秋祭，公開悼念白色恐怖犧牲烈士，直至今日」。

