即時中心／張英傑報導

國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪，訪談中她提及，台灣人應該接受自己是中國人等觀點，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（31）日公開點名鄭麗文，並提出3點反駁，並直言「別胡扯了」。

針對鄭麗文的專訪言論，葉耀元舉3點反駁，他說，「6成以上的台灣人不認為自己是中國人」、「跟習近平和解就是跪地求和，不然國民黨篩那邊擋軍購擋年度預算是在擋什麼意思？」、「你唯一的成就，就是讓更多台灣人看清國民黨就是中國的代理人這樣現實，謝謝」。

原文出處：快新聞／鄭麗文外媒專訪掀爭議 葉耀元3點反駁

