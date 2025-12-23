鄭麗文大學演講舌戰學生 陳揮文說重話開炮：實在難看

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文22日受邀前往東吳大學演講，主題為「國民黨的改革與青年參政之路」，不過在提問環節時，鄭頻與學生激辯。媒體人陳揮文說，鄭麗文的肢體語言要加強，「站沒站相、坐沒坐相」，實在難看；他也說，鄭已不是名嘴，不應有情緒性發言。

陳揮文今（23）日在直播上表示，鄭麗文在東吳大學的演講，「站沒站相、坐沒坐相」，可能因鄭的身高較高，現場的桌椅搭配起來不太好，鄭一下靠在台上，一下又扭來扭去，實在是很難看，鄭在肢體語言的部分需要加強，鄭現在已經是國民黨的主席，一舉一動大家都看在眼裡。

陳揮文直言，在提問環節部分，鄭麗文回到了原先名嘴的角色，鄭身為一個政黨的主席，對於教授或是學生的提問，應該要謙虛、海納百川，接受批評與指教，鄭卻是反批評提問者，就算提問者有政黨立場或傾向，鄭也不應該有情緒性的發言，因為鄭已經是主席，不是名嘴了。

陳揮文指出，在很多問題上面，鄭麗文經常是問A答B，不然就是實問虛答，試圖把問題跳過去，就像鄭仍無法說明清楚，為何俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而總統賴清德卻是獨裁者？鄭的相關回應真的都是扯遠了，如果賴真如藍白所指控是個獨裁者，那為何行政院提名的中選會委員名單會有藍白推薦的人選？

