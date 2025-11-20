鄭麗文大讚韓國瑜風趣 誓言要當最堅強後盾

▲國民黨主席鄭麗文今天和立法院長韓國瑜會面。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文昨天才剛跟民眾黨主席黃國昌見完面，今（20）日又緊鑼密鼓和立法院長韓國瑜會面。她提及，韓國瑜提供非常寶貴的經驗和意見，讓她受益良多，自己對韓國瑜表達由衷的感佩、與毫無保留的支持。未來隨時與韓國瑜並肩作戰，中央黨部一定會是韓國瑜最堅強的後盾。

鄭麗文今天在臉書發文指出，今日特別拜訪韓國瑜，與韓國瑜就黨務、時局進行廣泛而深入的交流，韓國瑜也提供非常寶貴的經驗和意見，讓她受益良多。

鄭麗文提及，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，對韓國瑜表達由衷的感佩、與毫無保留的支持。未來隨時與韓國瑜並肩作戰，中央黨部一定會是韓國瑜最堅強的後盾。

鄭麗文也說，近日台北的氣溫略微濕涼，韓國瑜的風趣和溫暖卻令人如沐春風。感謝韓國瑜的勉勵，我們一起努力、同行致遠。

