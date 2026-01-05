鄭麗文大陣仗送「最高顧問聘書」給足面子 王金平點3方向：助國民黨贏得選舉

國民黨主席鄭麗文今（5）日上午親率副主席李乾龍、季麟連、張榮恭及蕭旭岑到前立法院院長王金平台北辦公室，致送國民黨最高顧問聘書，規格之高可說給足了王金平面子。王金平隨後與鄭麗文等人聯袂現身受訪，鄭麗文強調，未來將借重王的經驗協助輔選，並化解憲政僵局。王金平也點出3大努力方向，首先希望天下為公，朝野能化解僵局；其次是促進兩岸和平，緩解兵凶戰危；其三則是協助國民黨正常發展，讓國人敬重與接受國民黨，轉而支持國民黨贏得選舉。

鄭麗文表示，王金平在台灣民主化歷史占有重要的一席之地，經歷過民主化過程中所有最艱困的時刻，也發揮他的高度智慧，是國民黨非常具代表性的政治人物，如今國際局勢詭譎、兩岸局勢艱險，國內朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局，國家和國民黨非常需要他，希望透過王金平的完整歷練、長年從政及高度智慧，協助國民黨重新思考今日的困局，如何突破國內政治僵局，團結2300萬人民，並為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。

鄭麗文也澄清，她與王金平關係很好，之前傳出前立委張顯耀任黨副主席、督導南部選情，完全是誤傳，張僅擔任國民黨智庫執行長，並協助成立南部智庫，並無請張督導南部選情，相關訊息空穴來風，並非事實。她強調，王金平的影響力不只有南台灣，國家大政、兩岸和平、憲政僵局與全台輔選，她都希望請教王金平，而王對黨內參選者本就愛護有加，未來也會積極協助。

王金平則說，很榮幸接受鄭麗文與4位副主席一起送來的聘書，他期待國民黨繼續朝三方面來努力，首先是希望天下為公，不以自私心態面對政局，朝野對立僵局盤根錯節、結越結越深、越緊，該怎麼解套，需要朝野真心誠意，一切以國家為念，以政局和諧為念，拋棄意識形態，共同反省調整；其次是促進兩岸和平，相信兵凶戰危應會獲得緩解；最後則希望幫助國民黨正常發展，贏得國人敬重跟接受，轉而支持國民黨贏得選舉。

