即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間接受東吳政治系學會邀請演講時，不少學生和教授就兩岸議題、俄國總統普丁是否為獨裁者等犀利問題向其指教；豈料，鄭麗文在回答問題時與師生發生口角衝突，不僅嗆提問的政治系副教授陳方隅「沒大腦」、還稱學生不要問挑釁問題。對此，民進黨立委范雲今（23）日則開嗆，這種回應方式讓大家感覺，未來去聽鄭麗文演講，不管是老師或學生都不需帶腦袋去。

民進黨立院黨團今日上午召開輿情回應記者會，出席的人包含黨團幹事長鍾佳濱、范雲、黨團書記長陳培瑜；記者提問，鄭麗文昨天有去東吳大學演講，和提問的教授發生衝突，更在學生提問時喊不要問挑釁問題，請問黨團怎麼看？

就鄭麗文嗆陳方隅「沒大腦」一事，范雲則回應，鄭麗文作為國民黨主席，這種回應方式讓大家感覺，未來去聽鄭麗文演講，不管是老師或學生都不需帶腦袋去。同時，鍾佳濱也補充，或者不小心帶腦袋去要開飛航模式。

原文出處：快新聞／鄭麗文好扯！東吳演講嗆副教授「沒大腦」 范雲：未來去聽不需帶腦

