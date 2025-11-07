鄭麗文好棒棒！國民黨：黨主席選舉結束後短短20天 已新增2405位黨員

政治中心／綜合報導

國民黨今(7)日召開「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，會中公布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志，其中1412位是新朋友加盟；993位是老戰友回歸。

記者會由文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭等出席。吳宗憲表示，這段時間許多朋友加入國民黨，「加入就是希望有所改變，有期待，也有希望」。他以司法圈的朋友為例指出，鄭麗文主席當選隔一、兩天即加入國民黨，他的朋友認同、欣賞，更期待鄭麗文能帶領台灣、國民黨，走出台灣社會長期被各種假議題綁架的泥淖中。

吳宗憲說，任何政黨都是承載黨員理念的容器。國民黨曾經帶領台灣人走向富庶，包括十大建設等各式各樣大型公共建設，讓台灣能有富裕的生活。他強調，國民黨未來要再度引起風潮、引領風潮，將政治能量聚焦在如何改善老百姓的生活？他認為，民生一定要大於政治。

吳宗憲相信鄭麗文有其智慧與勇氣，讓政治回歸初衷，政治應該帶來的是大家的幸福，而不是政客們帶給社會不幸，未來國民黨一定會重新引領風潮，讓政治不再是權力的遊戲，而是回歸初衷，改善人民的生活，讓台灣更好，讓大家安居樂業，將最好的一塊土地留給下一代，這才是真正愛台灣。他會與重新選擇相信國民黨的朋友一樣，堅信鄭主席的智慧與勇氣，讓政治重拾良知，讓藍天再次能夠成為人民信任的顏色。

記者會中並公布「改變不只是一句話」新影片，鄭麗文表達「她當選後，短短不到兩個星期已經有上千位失聯黨員及新朋友回到國民黨；她歡迎所有新朋友、老朋友回到國民黨，重新入黨」。牛煦庭表示，鄭麗文當選以來，各地都出現非常踴躍的入黨潮，昭示著國民黨支持者對新局面的期待。黨主席選舉結束後短短20天的時間，已經新增2405位黨員同志，其中1412位是新加盟的好朋友；993位是失聯的老戰友選擇回歸。代表大家對於國民黨的未來是重燃希望、寄予期待的。

牛煦庭並說明三項不同的入黨管道，直接從官方網站上的入黨申請，也可以下載數位黨部APP，或親自到各地黨部直接辦理，不論老中青皆可找適合自己的方式處理，歡迎大家呼朋引伴。

牛煦庭強調，國民黨是最大的在野黨，堅持與基層、社會大眾站在一起，為了能夠充分地反映民意，歡迎不同世代、所有關心國民黨、關心藍軍的好朋友一起入黨，加入團隊；期待由下而上，儲備重返執政的關鍵力量。

牛煦庭也指出，黨中央正積極策劃黨慶相關活動，鄭麗文主席競選時承諾要做行動的黨主席，將非常重視地方的意見，因此鄭主席會積極踴躍出席各地的黨慶活動。歡迎老戰友的回歸、新朋友的加盟，共同參與各地的黨慶活動。全黨上下一心，用團結心態開步向前，一起走出新局。

