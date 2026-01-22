鄭麗文定調竹縣初選七三制 徐欣瑩堅持「全民調」批對手球員兼裁判

徐欣瑩為新竹縣長選戰，強硬槓上黨中央。（資料畫面）

國民黨新竹縣長人選競爭進入白熱化，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢首波協調因無法達成共識，確定進入正式初選程序。根據國民黨規定，若協商無果，將採取「民調70%、黨員投票30%」的機制，然而此舉引發徐欣瑩強烈不滿，她公開質疑，明明宜蘭、花蓮等縣市採取全民調，唯獨新竹縣須納入黨員投票，更將矛頭指向兼任縣黨部主委的對手陳見賢，抗議其身分有「球員兼裁判」之嫌，質疑黨務系統恐影響初選公平性，強調唯有回歸最科學的全民調，才能展現最廣大的民意。

針對徐欣瑩的質疑，國民黨鄭麗文於21日中常會明確表態，強調黨內初選有其既定程序，若參選同志無法達成共識決，就必須回歸黨章規定的遊戲規則。對於陳見賢身兼黨職的疑慮，鄭麗文解釋，在協商階段並無限制，但一旦正式領表登記成為參選人，為確保程序公正，具黨職者就必須請假避嫌，否則確實會有球員兼裁判的爭議。

鄭麗文強調，只要所有合格參選人達成共識，仍有機會修改初選方式，但前提是必須「所有人同意」，若無法達成共識，最後只能回歸黨的規定辦理。陳見賢今（22日）對此回應表示，身為黨員一切依照黨的制度辦理，個人並無過多意見，並強調候選人應專注於端出政見，爭取更大數選民認同，同黨同志應團結合作爭取最大勝利。

徐欣瑩隨即反擊，重申自己堅持的是公平公正的初選，而非特定民調形式。她批評競爭對手利用黨職權力或黨工攻擊同仁，呼籲陳見賢若對民意有信心，應支持全民調以展現清新、公正的初選風氣，而非守著具備行政優勢的舊制。





