鄭麗文宣布兼任革實院長 盼重拾中心思想 強化黨員論述

國民黨主席鄭麗文今天(12日)首次主持中常會，她宣布自己將兼任革命實踐研究院院長，希望重拾國民黨中心思想、強化黨員論述能力，讓每位黨員成為最重要的傳播者，得到更多人認同。

國民黨主席鄭麗文上任後，12日首次主持中常會，會中通過黨務一級主管人事案，鄭麗文也在發表談話時宣布自己兼任革命實踐研究院院長，未來將親自授課，希望重拾國民黨的核心理念與中心思想，並強化黨員的論述能力。鄭麗文：『(原音)希望革命實踐研究院能夠重新成為所有國民黨黨員受訓、理解我們的中心思想、如何與時俱進跟現實的環境充分的結合，讓我們每一個黨員未來都能夠在他們的領域跟人際網路裡頭，成為國民黨所代表的價值跟思想最重要的傳播者，得到更多人的認同。』

鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因悼祭對象包括共諜吳石，引發爭議，黨內也出現雜音。前國民黨青年部副主任丁瑀下午到中央黨部外，呼籲鄭麗文醒悟，並銘記當年國父孫中山創建中華民國的初心。

對此，文傳會主委吳宗憲在中常會後受訪表示，國民黨向來是接受多元聲音的政黨，對於黨員與年輕人的不同想法，鄭麗文都有聽到。

對於傳出國民黨有意裁撤駐美代表處，遭質疑「重中輕美」，吳宗憲則重申這絕對是誤傳，鄭麗文從一開始就支持駐美代表處及國民黨駐美代表秦日新，從未有裁撤駐美代表處的想法。

此外，吳宗憲也提到為強化垂直整合、橫向聯繫，國民黨未來可能會分區邀請地方代表或中央委員參與中常會討論，鄭麗文也規劃下鄉凝聚基層想法並擬定政策。