鄭麗文宣布出席總統府元旦升旗 盼新的一年朝野和解、兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今（31）日主持中常會時表示，新的一年希望未來的代表字是「和」，期待社會祥和、朝野和解與兩岸和平，並宣布明(1)日清晨她將代表國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，捍衛中華民國憲法為己任的政黨。

鄭麗文指出， 2025年一整年，臺灣歷經了大罷免及兩次共軍的圍臺軍演，在新的2026年，希望迎來新氣象、新希望與新未來，2025的年度代表字是「罷」字，臺灣歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年。大罷免期間，許多國民黨立委在反罷免街頭拜票時，遭到無端羞辱與暴力相向，完全不再是我們所熟悉的善良、淳樸、開放、熱情、樂觀的臺灣價值跟臺灣民情，這點連國際社會都憂心忡忡。

鄭麗文說，期待新的一年希望未來的代表字是「和」，和氣、和解、和平，和氣生財，家和萬事興。臺灣社會不要有暴戾之氣，一片祥和。大家在治安上、在社會安全網上安居樂業，希望臺灣社會重回大家所熟悉、充滿人情味的地方，而不是走在街上提心吊膽。

談到「和解」，鄭麗文表示，衷心希望一個團結的臺灣，而不是撕裂的臺灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都張開雙臂歡迎，「我們真的希望朝野和解，化解憲政僵局，讓臺灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策預算可以推行。」現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，必須要朝野和解，藍白剛剛才向全臺灣提出了「臺灣未來帳戶」，希望大家共同放下歧見，不分顏色投資臺灣，投資未來，投資下一代。

鄭麗文強調，不但要朝野和解，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張，兵凶戰危。甚至希望美中也能和解，否則雖然關稅戰現在似乎暫緩，但未來前景大家仍是人心惶惶，臺灣的傳統產業叫苦連天，勞工的未來在哪裡？臺灣的農業的未來又在哪裡？

鄭麗文表示，和解帶來的是和平，衷心期待臺海和平是全世界都共同重視的，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸的和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話交流，和解締造和平。國民黨一直以此作為重要的使命跟責任，絕對不玩火，絕對不讓臺灣涉險。

鄭麗文也呼籲大陸當局不要軍事相向，呼籲民進黨政府接受九二共識、公開反對臺獨。她強調，前總統馬英九執政8年，每天都向全世界證明，只要九二共識、反對臺獨，兩岸就可以對話交流和平，迎來繁榮與未來的種種可能性。兩岸兵凶戰危會是造成第三次世界大戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話，進行交流。

鄭麗文指出，國民黨希望全面的交流，兩岸互相瞭解，彼此化解仇恨與敵意，無論教育、文化、經濟、藝術、體育等全方面交流跟對話，帶來不同於2025年劍拔弩張、對立仇恨，甚至可能軍事衝突相向的一年。「我們每一個人都有責任，讓全世界感受到，也讓我們的下一代享受到和平所帶來的紅利。」

鄭麗文表示，明天清晨6時她將代表國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，捍衛中華民國憲法為己任的政黨。

鄭麗文說，明天上午8時國民黨中央也將舉辦升旗典禮，希望大家不但可以參加總統府前的元旦升旗，也歡迎參加國民黨中央黨部前的升旗典禮，希望明天開始又是新的一頁、新的開始，祝大家新的一年健康快樂、心想事成，2026年大選國民黨一定要全面勝利。

