鄭麗文宣布將參加總統府元旦升旗 喊話大陸勿軍事相向、民進黨接受九二共識反台獨

國民黨主席鄭麗文一改過去慣例，將在元旦上午到總統府前參加升旗典禮。鄭麗文今（31）日在中常會談話時表示，她在明天早上六點會代表中國國民黨參加總統府前的元旦升旗典禮。因為國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨。所以中華民國的元旦，她會到總統府參加升旗典禮，因為國民黨有永遠捍衛中華民國憲法。

國民黨主席鄭麗文在中常會發表講話。（圖／國民黨）

另外，國民黨八點也會在黨中央舉辦升旗典禮，鄭麗文說，也希望全台灣的同胞、好朋友可以在參加總統府前面的元旦升旗後，一起參加國民黨中央黨部前面的升旗典禮。

鄭麗文也強調朝野和解、兩岸和解的重要性。她表示台海的和平是全世界都共同重視關注的。兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸的和平，避免任何可能的軍事衝突。展開對話、展開交流、進行和解、締造和平。國民黨一直以此作為重要的使命跟責任，絕對不玩火、絕對不讓台灣涉險。

鄭麗文也表示，她同樣也希望大陸當局不要以軍事相向；今天的民進黨政府也能夠接受九二共識、公開反對台獨。

鄭麗文說，前總統馬英九八年的執政，每天都向全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就可以對話、交流、和平、迎來繁榮、迎來對未來的種種可能性。兩岸的兵凶戰危會是造成第三次世界大戰最危險的引導火線。所以兩岸都有責任避免戰爭、消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話、進行交流。

鄭麗文強調，所以中國國民黨也希望全面的交流，兩岸的互相了解、彼此化解仇恨敵意。不管你是教育的、文化的、經濟的、藝術的、體育的，全方面的交流跟對話，帶來一個不同於2025年劍拔弩張、對立仇恨、甚至可能軍事衝突相向的一年到今天為止。我們每一個人都有責任讓全世界感受到、讓我們的下一代享受到和平所帶來的紅利。



