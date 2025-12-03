鄭麗文宣布新人事令 聘連勝武掌KMT Studio

國民黨主席鄭麗文今天(3日)宣布2項新人事案，包含聘任國民黨前主席連戰次子連勝武主掌「KMT Studio」，負責青年推廣工作，以及聘任國民黨立委萬美玲擔任國民黨副秘書長兼婦女部主任，同時也透露待中常委改選後，將啟動行動中常會。

國民黨前主席朱立倫在任內創立「KMT Studio」，舉辦線上課程、成立虛擬委員會讓年輕人討論政策，希望藉此吸引年輕人的目光，進而加入國民黨。鄭麗文接任主席後，延續該單位的運作，並於3日中常會宣布將聘請國民黨前主席連戰的次子連勝武出任「KMT Studio」召集人。鄭麗文：『(原音)在朱立倫領導下，原有青年工作，本來大家熟悉的青年部、青年團，在這之上成立「KMT Studio」，總籌線上全體青年工作， 「KMT Studio」召集人聘請連勝武出任。』

廣告 廣告

另外，明年九合一大選即將到來，為強化各族群組織固樁，鄭麗文也宣布聘任國民黨立委萬美玲擔任國民黨副秘書長兼婦女部主任，未來也會在北、中、南、東聘任義務副主任。

針對鄭麗文在選前曾拋出當選後要召開行動中常會的進度，國民黨文傳會主委吳宗憲在會後轉述中常會內容表示，目前正在規劃行動中常會的方式，待明年3月中常委改選後就會啟動。未來鄭麗文會到各地黨部溝通，匯集各方意見並提供協助，盡速進行垂直整合。(編輯：宋皖媛)