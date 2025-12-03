鄭麗文宣布新人事案！萬美玲任婦女會主任 KMT Studio召集人由連勝武接下

國民黨主席鄭麗文今（3日）於中常會上宣布新人事案。（圖／李奇叡攝）

國民黨主席鄭麗文今（3日）於中常會上宣布新人事案，負責統籌青年部、青年團的KMT Studio，召集人一職由前國民黨副主席連勝文胞弟連勝武擔任，國民黨立委萬美玲則接下副秘書長兼婦女會主任一職。

鄭麗文今於中常會發言時首先表示，上月24日向兩蔣陵寢致敬後，展開全台黨慶系列活動，上週末已跑遍南北，這週會再到中台灣參加黨慶，歡迎中常委一同參與。

鄭麗文也說，今天中常會將通過2項人事案，前國民黨主席帶領的青年部跟青年團，上面還有KMT Studio負責統籌，該組織的召集人聘請連勝武擔任，推動青年工作。

鄭麗文指出，第2個是婦女工作，這幾年關心黨務的同志都感受到，婦女朋友在基層最活躍、熱情，且女性在各領域都有傑出表現，縣市執政也備受大家推崇肯定，故婦女工作至關重要。她說，萬美玲將擔任副祕書長兼婦女會主任，且其本身在桃園也經營地非常成功，接下來全台也會聘請幾位副主任協助，希望推動更廣的婦女工作。



