鄭麗文宣布新人事 連勝武接KMT Studio、萬美玲掌婦女部

國民黨今（3）日舉行中常會，黨主席鄭麗文宣布了2項新人事案，原本由國民黨立委葛如鈞擔任召集人的KMT Studio，將由連戰的次子連勝武接任，婦女部主任則由國民黨立委萬美玲接任。

萬美玲。(圖/中天新聞)

鄭麗文今天在中常會上表示，過去在朱立倫主席的領導下，原有的青年工作，包括青年部、青年團，並在之上成立KMT Studio，總籌尤其是線上相關黨員權利的青年工作，新任KMT Studio召集人將聘請連勝武出任，以推動國民黨相關的青年工作。

廣告 廣告

另一項新人事案則是與重要的婦女工作相關，鄭麗文說，這幾年關心黨務的人都能感受到，婦女同志、朋友都是在基層最活躍、最熱情、投注最多的助力，台灣女性在不同領域都有非常傑出表現。

鄭麗文主持中常會。(圖/截自國民黨臉書直播)

鄭麗文指出，尤其國民黨同志在很多縣市的執政，都備受大家推崇、肯定，執政成功、非常多國民黨執政的縣市首長都是女性，所以婦女工作至關重要，將聘請立委萬美玲擔任副祕書長兼婦女部主任，

此外鄭麗文還表示，在全台灣未來也會聘請北、中、南、東的義務副主任，協助推廣更廣的婦女工作，同時也讓本來在各個領域就對整個台灣貢獻卓著的女性力量，能更加有所發揮。

連勝武(圖右)、路永佳。(圖/截自路永佳Threads影片)

延伸閱讀

川普簽台灣保證落實法案 國台辦喊「堅決反對」：粗暴干涉內政

台灣保證實施法案生效 林佳龍：未來可在聯邦機關洽公

川普簽了！「台灣保證實施法案」生效 定期更新台美交流措施