鄭麗文宣示國民黨今年底完成縣市長選舉提名

中國國民黨新任黨主席鄭麗文29日參加台南市黨部黨慶大會。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

國民黨新任黨主席鄭麗文，29日上午參加台南市黨部舉行的建黨131週年黨慶大會，她鄭重宣示下次地方縣市長選舉距離現在剛好一年，國民黨中央的提名策略已確定，目前執政縣市的現任縣市長都將優先提名，至於艱困選區的台南市、高雄市，則以上次曾代表參選的同志優先考慮，若有其他有意參選者則進行進行協調，希望都於12月底完成提名。

鄭麗文抵達台南市黨部黨慶大會會場南門勞工育樂中心時，先接受媒體詢問回答說，國民黨第一波縣市長提名對象，包括基隆、台北、苗栗、南投的現任國民黨籍縣市長，都會優先提名，其中苗栗縣長鍾東錦雖然在年輕時曾誤入歧途，後來重新對社會付出，在本屆縣長任期內表現傑出，所謂英雄不怕出身低，黨中央決定給他機會，也正式提名他競選連任。

今天鄭麗文將先後拜訪艱困選區台南、高雄，鄭麗文指出，艱困選區列為第二波提名，上次選舉已有同志代表參選，有很好的成績，這三、四年來一直在地方深耕經營，黨中央會優先考慮，至於不同的同志也表達參選的意願，中央將根據提名特別辦法，開始進行協調，希望也在今年年底之前完成提名，讓大家提早布局，展開選戰。